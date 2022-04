Oportunidade será para alunos de 18 a 22 anos que farão a prova de Aprendizes-Marinheiros em junho - Foto: Katito Carvalho

Oportunidade será para alunos de 18 a 22 anos que farão a prova de Aprendizes-Marinheiros em junhoFoto: Katito Carvalho

Publicado 08/04/2022 10:53 | Atualizado 08/04/2022 10:53

Maricá - A Prefeitura de Maricá vai oferecer pela primeira vez o curso preparatório para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM), para os interessados em ingressar na carreira militar, homens e mulheres. As aulas, disponibilizadas gratuitamente e online pela plataforma GoToMeeting, começam na próxima segunda-feira (11/04), às 19h, com término no dia 04/06, véspera da prova. As inscrições se encerram às 12h desta sexta-feira (08/04).

O Pré-militar Apolônio de Carvalho 2022 é idealizado pela Secretaria de Educação e vinculado ao Pré-Enem Popular e para participar é necessário ser morador de Maricá. Desde o dia 30 de março, mais de 850 alunos fizeram a inscrição no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl4AUfi-7qAND_ewkITT5VYsqSJsVuMqYnwSBnaFqga5JJpg/viewform. Neste acesso, os interessados precisam preencher algumas informações como nome completo, número de celular, bairro onde reside, se já participou do concurso anteriormente, entre outros.

O curso preparatório tem como coordenador pedagógico o professor de Física Ricardo Luiz de Almeida, magistrado com tradição em escolas militares como o Instituto Militar de Engenharia (IME) e Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Os alunos terão aula de Matemática, Português, Física, Química e Inglês, conteúdo que será cobrado no dia da prova.

Vagas destinadas às mulheres, pela primeira vez

O Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) 2022 oferecerá no total 686 vagas para ambos os sexos, sendo 638 destinadas para homens e 48 para mulheres. Esta é a primeira vez que mulheres podem concorrer ao espaço na carreira militar da Marinha Brasileira. A secretária de Educação, Adriana Costa, convidou o público feminino a se inscrever no pré-militar municipal: “Mulheres de 18 a 22 anos, vão lá, se inscrevam no curso preparatório, e venham juntas para conquistarmos a Marinha”, enfatizou.

Os alunos das Escolas de Aprendizes-Marinheiros ganharão uma bolsa de R$ 1.303,90 para estudar, plano de carreira até suboficial, além de escolherem entre as áreas de cursos diferentes. Os interessados deverão ter 18 anos completos e menos de 22 anos no dia 30 do mês de junho de 2023 e ter concluído ou estar em fase de conclusão do Ensino Médio. O período de inscrição vai de 28/03 a 10/04. A taxa de inscrição é de R$ 40,00 e a prova será no dia 05/06.

“São poucas vagas para o público feminino, mas já é um grande passo porque temos que garantir a igualdade entre os gêneros, inclusive na Marinha, e precisamos começar. A demanda é tanta que 400 mulheres já se inscreveram no nosso curso preparatório. Esse número representa metade do público total. Vamos trabalhar para que as nossas jovens ocupem o maior número das 48 vagas oferecidas em todo o país”, afirmou o coordenador do preparatório, William Campos.