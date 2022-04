Maricá Esporte Fest leva o futevôlei às areias da Barra e Itaipuaçu neste fim de semana | Maricá | O Dia

Maricá Esporte Fest leva o futevôlei às areias da Barra e Itaipuaçu neste fim de semana - Foto: Lego Audiovisual

Maricá Esporte Fest leva o futevôlei às areias da Barra e Itaipuaçu neste fim de semana

Publicado 07/04/2022 10:16

Maricá - O Maricá Esporte Fest retorna neste fim de semana (dias 09 e 10/04), a partir das 8h, às orlas da Barra e de Itaipuaçu, trazendo atividades de lazer e entretenimento voltadas ao futevôlei — modalidade esportiva praticada nas areias, que teve início nas praias do Rio de Janeiro na década de 60. A população poderá se divertir e aprender com torneios, desafios e clínicas da modalidade, que estimulam o bem-estar e promovem a iniciação dos jovens maricaenses no esporte.

Os moradores também terão a oportunidade de curtir equipamentos de lazer e esportes radicais, que incluem tirolesa, arvorismo, giro-bike, pista de skate, bolha aquática e muito mais.

O evento é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE), em parceria com a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que visa fomentar políticas públicas de esporte e lazer no cotidiano da população, com atividades gratuitas e de iniciação esportiva.

Clínicas de futevôlei terão presenças ilustres

No sábado (09), às 9h, a arena de Itaipuaçu sediará uma clínica especial de futevôlei, ministrada pelo atleta profissional Anderson Águia, multicampeão brasileiro e mundial da modalidade. A oficina é recomendada para pessoas com idade a partir de seis anos e não é necessária inscrição prévia, apenas cadastro realizado na entrada do evento.

O multicampeão brasileiro da modalidade Anderson participará ainda de um desafio de futevôlei, enfrentando o também atleta Eduardinho, campeão mundial e dono de três Sul-Americanos de duplas. Eduardinho também estará presente na Barra durante o sábado, orientando os jovens sobre as principais técnicas necessárias para praticar o futevôlei.

No domingo (10), as clínicas continuam, onde os renomados atletas alternarão as presenças nas arenas com Eduardinho na Praia de Itaipuaçu e Anderson Águia na Barra.

Torneios da modalidade movimentarão as praias

Os torneios, que movimentaram a primeira edição do evento, também agitarão as arenas. As disputas preliminares de futevôlei ocorrerão no sábado, na Barra e em Itaipuaçu, e estão com inscrições abertas. Os interessados em participar devem ter a partir de 16 anos e enviar documento com foto e comprovante de vacinação atualizado para o e-mail [email protected] A decisão da competição será no domingo (10), com jogos eliminatórios e premiação dos times vencedores em cada arena.

Cartão de vacinação é indispensável para participar das atividades

Para participar das atividades gratuitas, é necessário realizar o cadastramento na entrada das arenas, apresentando dados pessoais, documento com foto e comprovante de vacinação atualizado. A medida é essencial para garantir a segurança dos participantes, controlando o número de pessoas que utilizam os equipamentos de lazer e permitindo a entrada apenas àqueles com esquema vacinal completo — com duas doses da vacina e reforço.

Acessibilidade é garantida em todo o espaço

As arenas contam com mecanismos que garantem acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PCDs) em todas as instalações do Maricá Esporte Fest. Equipes do evento distribuem pulseiras de identificação, além de haver uma estrutura acolhedora nos espaços, com banheiros acessíveis, tenda para descanso, rampa de acesso e ferramentas que permitem o uso dos brinquedos com segurança. Equipes médicas e brigadistas estarão a postos para atender qualquer eventualidade com os participantes do evento.