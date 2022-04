O anúncio da prorrogação do PAT e reajuste do RBC foi dada pelo Prefeito nas redes sociais da prefeitura de Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 04/04/2022 16:41 | Atualizado 04/04/2022 16:42

Maricá - O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, anunciou na tarde desta segunda-feira (04/04) as primeiras medidas de apoio socioeconômico às vítimas das enchentes que atingiram a cidade na noite de sexta-feira e madrugada de sábado. São elas: a prorrogação do Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT) de abril até dezembro, mantendo o valor de 600 mumbucas; e o aumento do valor de Programa Renda Básica da Cidadania (RBC) de 170 para 200 mumbucas. O plano foi elaborado em parceria com Desenvolvimento Econômico, Economia Solidária e com o aval dos órgãos internos: Controladoria e Procuradoria, para assegurar amparo das autoridades de controle do município.

“Queremos minimizar o impacto sobre a vida das pessoas. Com o PAT, garantimos a renda nesse momento em que muitos trabalhadores tiveram suas vidas desorganizadas pela tragédia, mantendo os fluxos econômicos na cidade e ampliamos a proteção social num momento de necessidade das famílias maricaenses vítimas dessa tragédia natural. Contamos com o apoio dos nossos vereadores nessa hora para agilizar as medidas”, ressaltou o prefeito.

Com base no diagnóstico das equipes de cadastramento, que serão feitos ao longo dos próximos dez dias nos polos de atendimento, novas medidas serão anunciadas para a população. Na manhã desta segunda-feira (04/04), foi apresentada a descentralização para atendimento das vítimas, nos locais: Quadra do CEU (Mumbuca); Arena Flamengo (Flamengo); Escola Alcione Rangel (Bambuí); Escola Alfredo Nicolau (Marquês de Maricá); e Escola Amanda Pena, Bananal (Ponta Negra). Os polos contarão com equipes multidisciplinares da Defesa Civil e das secretarias de Habitação e Assentamentos Humanos, de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, de Assistência Social e de Economia Solidária, que estarão abertos das 9h às 17h.

“Estamos com nossas equipes fazendo um raio X em todos os bairros e, ao longo da semana, após a abertura destes polos descentralizados, vamos anunciar um novo conjunto de medidas que vão ajudar as pessoas a enxergar o futuro com mais esperança porque a Prefeitura vai ser parceira no processo de reconstrução da cidade”, afirmou Fabiano Horta.