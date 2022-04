Aluguel social será pago as vítimas das chuvas, apoio continua sendo dado aos desalojados - Foto: Divulgação

Publicado 04/04/2022 08:52 | Atualizado 04/04/2022 08:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá manteve ontem, domingo (03/04) e continuará mantendo o cinturão de apoio envolvendo diversos órgãos, atuando em frentes de assistência direta às vítimas das chuvas e na execução de obras e serviços de manutenção, limpeza e vistoria em residências nas áreas mais atingidas da cidade. Conforme anunciado pelo prefeito Fabiano Horta no sábado (02/03), o aluguel social, equivalente a 1.500 reais, pagos em moeda Mumbuca, já foi creditado na conta de 23 famílias que tiveram suas casas interditadas Defesa Civil devido às fortes chuvas e estão sendo atendidas pela Secretaria de Habitação.

“As ações estão sendo muito efetivas e com resultados práticos. O aluguel social já foi disponibilizado imediatamente para dar um mínimo de tranquilidade. O nosso foco agora é seguir mapeando as famílias para que o atendimento e as necessidades sejam feitos de forma rápida para garantir que todos tenham acesso ao que precisam para se restabelecer. Convoquei representantes dos órgãos envolvidos para reunião nesta segunda-feira para discutir um conjunto de medidas, de médio a longo prazos, para ajudar essas famílias”, afirmou o prefeito Fabiano Horta durante visita às famílias abrigadas no Centro Educacional Joana Benedicta Rangel.

A Prefeitura iniciou uma campanha de doações junto à população para recolher donativos, como roupas, roupas de cama, materiais de higiene pessoal e limpeza, além de água mineral e alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues no Centro Educacional Joana Benedicta Rangel, na Rua Nossa Senhora do Amparo, 240, Centro. Ao todo, 44 pessoas de 19 famílias, ficaram desalojadas e estão sendo assistidas pela Prefeitura.

Obras públicas de recuperação de áreas atingidas

A Defesa Civil do município registrou, até o momento, 305 ocorrências em 32 bairros, sendo 14 casos de deslizamentos e um incêndio, e as regiões mais atingidas foram os bairros do Condado, Centro e Itapeba.

Para recuperar áreas impactadas pelas chuvas, técnicos da Defesa Civil, da autarquia Serviços de Obras (SOMAR) e da Secretaria de Trânsito farão o diagnóstico nas ruas para levantar a necessidade de intervenções.

As obras mais emergenciais já foram iniciadas, como a recuperação na Ponte de Ubatuba, de desobstrução do rio Mumbuca, de pavimentação do buraco que abriu em trecho da RJ-114, que liga Maricá a Itaboraí; na Estrada da Gamboa; e na Rua Abreu Sodré, na Mumbuca.

Equipes da Somar está atuando com mutirão de limpeza e desobstrução de 38 ruas em 12 bairros da cidade (Centro, Itapeba, Condado,Camburi, Mumbuca, Boa Vista, Flamengo, Eldorado, Caxito, Amizade, Marques e Zacarias).

A Companhia de Saneamento de Maricá (SANEMAR) atua na cidade com picapes e caminhões vacol, que já realizaram a limpeza por sucção em 90 casas alagadas, além de identificarem as necessidades de cada localidade com foco nas regiões mais afetadas. As equipes fazem ainda vistoria técnica junto com os fiscais de obras das comunidades com visitas realizadas ao Jardim Nova Metrópole e Araçatiba 1,2 e 3.

Trânsito

Equipes da Secretaria de Trânsito (Sectran) atuam na RJ-114, no bairro de Ubatiba, desde a noite de sábado (02/04) quando a via foi liberada parcialmente. O trânsito no local segue em esquema siga e pare. Agentes de trânsito atuam também na ponte do Condado, onde foi proibido o trânsito de veículos pesados. Rondas estão sendo realizadas em toda a cidade.

Tarifa Zero

A Empresa Pública de Transporte (EPT) está atuando com equipes especializadas nos pontos mais afetados, a fim de retomar a normalidade das operações em todas as linhas Tarifa Zero. Ao todo, cinco linhas voltaram a atuar normalmente neste domingo (03/04): A03 Ubatiba, A04 Silvado, 05 Lagarto, E13 Itapeba, E14A Jaconé via Sacristia. As linhas do 3º e 4º distritos estão operando normalmente.

Atendimento de saúde

A rede municipal de saúde atendeu 12 pessoas, sendo cinco crianças e três idosos, sem gravidade desde a noite de sexta-feira no Hospital Municipal Conde Modesto Leal e na UPA 24 horas de Inoã. A Unidade de Emergência de Santa Rita e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não registraram atendimentos relacionados à chuva.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde também foram deslocadas para o atendimento médico no abrigo temporário no Centro Educacional Joana Benedicta Rangel, onde 32 pessoas passaram por avaliação clínica de uma equipe composta por médico, enfermeiros, técnico de enfermagem e auxiliar de saúde bucal. A Secretaria de Saúde também providenciou medicamentos para as pessoas que fazem uso contínuo.

Em parceria com as secretarias de Defesa Civil, Assistência Social e Educação, profissionais de saúde fazem ações itinerantes nos bairros atingidos pelas fortes chuvas. A equipe itinerante, composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, busca ativa para identificar situações de vulnerabilidade. Entre os serviços, os profissionais fazem atendimento médico, curativos, além de medicações e haverá remoção para hospitais, quando necessário.

Atendimento suspenso - A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Unidade de Saúde da Família (USF) Mumbuca e o Ambulatório de Especialidades Péricles Siqueira Ferreira, no Eldorado, terão os atendimentos suspensos na segunda-feira (04/04), em virtude de danos causados pela chuva. As unidades passam por limpeza e manutenção, e a previsão de retorno dos atendimentos é na terça-feira (05/04). Todas as consultas agendadas serão remarcadas.

A Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop) e a Guarda Municipal de Maricá (GM) atuam, principalmente, na interdição da RJ-114, em Ubatiba, e na Escola Municipal Joana Benedicta Rangel, no auxílio aos desabrigados e para minimizar os transtornos causados na cidade. As ações contam apoio de policias da 6ª CIA e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

A Guarda Municipal de Maricá atuou diretamente no transporte dos desabrigados e no apoio à campanha de doações no ponto de recolhimento instalado na escola Joana Benedicta. As sedes da GM (Rua Alberto Santos Dumont, 100, Araçatiba) e da Seop (Rua Luiz Alberto Ramos Machado, quadro K, lote 14, Parque Eldorado, Centro), além do galpão do Proeis (Rodovia Amaral Peixoto, 106, depois do DPO de Inoã no sentido Niterói), também recebem donativos.

Após o temporal, diversas placas de veículos foram encontradas nas ruas da cidade e a Seop orienta à população para que faça a entrega na sede da Guarda Municipal (Rua Alberto Santos Dumont, s/n, Araçatiba). Os motoristas que perderam suas placas poderão ir ao local para recuperá-las. É importante levar o documento do veículo.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá permanece de prontidão 24 horas e pode ser acionada em caso de emergência pelos números 199, 2637-1999 e 97000-5782 (WhatsApp).