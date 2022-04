Construção irregular é demolida em área pública de Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Publicado 01/04/2022 11:07 | Atualizado 01/04/2022 11:08

Maricá - A Prefeitura de Maricá demoliu, na manhã desta quinta-feira (31/03), duas colunas de concreto e uma mureta erguidas irregularmente em via pública do bairro Recanto, em Itaipuaçu. As estruturas foram construídas sem autorização e expandiram a área de uma residência, correspondente ao quintal, ocupando, assim, espaço público destinado ao trânsito de pedestres, além de impedir que vizinhos saíssem de sua casa. A desobstrução foi feita na Rua 03, no entroncamento com a Rua Capitão Mello, e contou com ação de limpeza, retirando resíduos estruturais e folhas do local.

A operação é uma iniciativa da Comissão Permanente de Preservação e Manutenção das Áreas Públicas de Maricá (Copremar), com apoio da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar). Durante a atividade, foram utilizadas uma retroescavadeira, caminhão e equipamentos específicos para a demolição. Esta é a sexta desobstrução de área pública promovida neste ano e a previsão é que outras sejam feitas ao longo de 2022.

“Essa ação é de extrema importância para Maricá, auxiliando a coibir irregularidades e assegurando a ordem e o direito de ir e vir da população. Essa construção impedia a passagem da moradora vizinha, além de estar em uma rua pública, o que confere irregularidade. Notificamos o proprietário em setembro de 2021. Hoje, realizamos a demolição, mas ele terá dez dias para fazer a retirada do outro portão e de uma mureta no acesso à casa, estruturas que ocupam 20 metros da rua”, afirmou Rafael Pereira, coordenador da Copremar.

Defesa dos espaços públicos e áreas ambientais

A Copremar é vinculada à Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e tem o objetivo de proibir e retirar construções erguidas em áreas públicas e/ou Área de Proteção Ambiental (APA), portanto, proibidas por lei. O órgão realiza operações contínuas, atuando nos quatro distritos da cidade, prevenindo e coibindo invasões em locais inapropriados. O cidadão maricaense pode fazer denúncias de construções irregulares para a Copremar pelo telefone (21) 3995-3084.