O Centro Educacional Joana Benedicta Rangel e a Escola Municipal Clério Boechat de Oliveira fazem o acolhimento das famílias - Foto: Divulgação Prefeitura de Maricá

O Centro Educacional Joana Benedicta Rangel e a Escola Municipal Clério Boechat de Oliveira fazem o acolhimento das famíliasFoto: Divulgação Prefeitura de Maricá

Publicado 02/04/2022 11:12 | Atualizado 02/04/2022 11:15

Maricá - Devido as fortes chuvas que caíram incessantemente durante mais de 2 horas na noite de ontem (sexta-feira 01/04) fazendo as águas entrarem nas residências de muitos, principalmente os da região central do município, resultando em ações da Prefeitura de Maricá juntamente com a Secretaria de Defesa Civil durante toda a madrugada deste sábado (02) no resgate das pessoas que foram prejudicadas devidos a força das águas.

Já na madrugada a Prefeitura de Maricá montou duas bases de apoio para moradores, em dois pontos:



O Centro Educacional Joana Benedicta Rangel (Rua Nossa Senhora do Amparo, 240, Centro) e a Escola Municipal Clério Boechat de Oliveira (Jardim Adalberto Alves, no Flamengo) fizeram e continuam fazendo o acolhimento das famílias e também recebem doações de roupas, roupas de cama e material de higiene pessoal.



O município está em estágio de Alerta desde as 21h50 de ontem (01) Os pluviômetros registraram maiores acumulados, nas últimas 24 horas, em Itapeba (261,39mm), Espraiado (227,94mm) e Ponta Negra (88,41mm).

O prefeito Fabiano Horta pessoalmente seguiu acompanhando as ações de resgate durante toda a madrugada e segue acompanhando de perto todas as medidas que estão sendo tomadas para restabelecer a ordem na cidade



A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá orienta em casos de emergência entrar em contato pelos números: 199 (21) 2637-1999 e (21) 97000-5782 (whatsapp), 24 horas.