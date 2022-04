Prefeitura descentraliza locais de atendimento às vítimas das chuvas - Foto: Divulgação

Prefeitura descentraliza locais de atendimento às vítimas das chuvas Foto: Divulgação

Publicado 04/04/2022 15:06 | Atualizado 04/04/2022 15:10

Maricá - Em reunião realizada nesta segunda-feira (04/04), o prefeito Fabiano Horta determinou a abertura de cinco polos de atendimento a partir de amanhã, terça-feira (05/04), que funcionarão pelos próximos dez dias para atender as famílias atingidas pela chuva e facilitar seu acesso aos benefícios que a Prefeitura de Maricá vai disponibilizar. A abertura dos polos, com prazo estendido, se dá para que as famílias tenham mais tempo para se organizar e consigam acessar, num único lugar, todos os direitos a que tiverem acesso.



O prefeito ressaltou que a iniciativa compõe a estratégia de médio e longo prazo, que tem por objetivo mitigar os danos estruturais e de perdas de bens das famílias. “A gente sabe que a agonia nesse momento de urgência é grande, mas estamos tomando as medidas para que os prejuízos sejam mitigados. Todas as famílias necessitadas serão atendidas. Isso a população pode ficar tranquila. Quem tiver direito, receberá a assistência que lhe cabe. É para isso que estamos trabalhando de forma incansável ”, disse.



Os polos contarão com equipes multidisciplinares da Defesa Civil e das Secretarias de Habitação, Direitos Humanos, Assistência Social e Secretaria de Economia Solidária, que estarão abertos das 9h às 17h, nos seguintes locais:



• Quadra do CÉU (Mumbuca);



• Arena Flamengo (Flamengo);



• Escola Alcione Rangel (Bambuí);



• Escola Alfredo Nicolau (Marquês de Maricá)



• Escola Amanda Pena, Bananal (Ponta Negra)



As famílias em situação de vulnerabilidade, que perderam bens materiais e também tiveram danos estruturais em suas residências, devem procurar os polos mais próximos de suas casas.



Funcionamento do Centro Joana Benedicta Rangel



Com isso, o atendimento no Centro Educacional Joana Rangel passa a ser somente para receber doações, como roupas, colchonetes, roupas de cama, água, materiais de higiene e limpeza e alimentos não perecíveis. O endereço é Rua Nossa Senhora do Amparo, 240, Centro.

A Subprefeitura de Itaipuaçu também recebe doações.