Maricá, ESPRAIADO DE PORTAS ABERTASFoto: Katito Carvalho

Publicado 06/04/2022 09:03 | Atualizado 06/04/2022 09:14

A Prefeitura de Maricá retoma neste domingo (10/04) o Espraiado de Portas Abertas, que ficou suspenso por dois anos em razão da pandemia do novo coronavírus. Nesta edição, que tem a Páscoa como tema, o prato servido em 18 estabelecimentos do circuito será a galinha à moda caipira, mas haverá outras opções de gastronomia, além de feiras de artesanato e shows musicais. O evento acontece em toda a extensão da área rural, das 9h às 17h.

Os visitantes podem fazer uma visita à Fazenda Pública Joaquín Piñero (antiga Fazenda Ibiaci), onde acontece a distribuição de horta de coco (cascas da fruta com mudas já plantadas), mudas de capim limão e banana desidratada, além de degustação de chá de capim limão. O local sediará ainda as feiras de Agricultura Familiar e de Artesanato de Maricá (Feirarte). O acesso à fazenda fica ao lado da capela de São Jorge, com entrada próxima ao retorno de Ponta Negra.

Na outra ponta do Espraiado, perto da cachoeira, fica a Sede das Unidades de Conservação de Maricá, que também estará aberta com diferentes atrativos como o EcoMuseu Bertha Lutz - onde há uma visita guiada mostrando espécies de peixes e insetos da região. As ecobikes gratuitas também estarão disponíveis para quem quiser pedalar pela região. Haverá ainda circuito ecológico, exposições e loja de souvenirs.

Para as próximas edições, a Secretaria de Turismo já definiu que, a partir de junho, o Espraiado de Portas Abertas passará a ocupar também o sábado. Para o secretário Robson Dutra, o evento evidencia o grande potencial turístico da região.

“O Espraiado de Portas Abertas é um projeto que proporciona experiências incríveis. Lá você pode explorar o melhor do turismo rural, estar em contato com a natureza, o que renova as energias após tempos tão difíceis, saborear a gastronomia local e conhecer um pouco da cultura de quem vive ali. Após esses dois anos de restrições, estamos em processo de retomada pós-pandemia e em breve teremos mais dois dias para curtir”, afirmou Dutra.