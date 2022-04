Maricá já aplicou a primeira dose contra a covid-19 em mais de 11.300 crianças - Foto: Anselmo Mourão

Maricá já aplicou a primeira dose contra a covid-19 em mais de 11.300 criançasFoto: Anselmo Mourão

Publicado 06/04/2022 21:01

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai concentrar a vacinação contra a covid-19 das crianças, adolescentes e adultos nos polos distritais da cidade a partir desta quinta-feira (07/04).

A imunização infantil vai ocorrer em quatro polos, das 9h às 16h. Já na sexta-feira (08/04), o público acima de 12 anos passa a receber a dose em sete pontos de vacinação das 9h às 16h, além da Unidade Móvel de Saúde, que atenderá a população até 17h no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu. A medida ocorre para evitar desperdícios das doses, concentrando a aplicação da vacina nos locais de maior procura em cada distrito.



“Já estamos com números bem elevados na vacinação em nossa cidade, inclusive nas crianças. Como neste momento a procura está gradualmente diminuindo, decidimos junto à parte técnica da imunização redistribuir as unidades que farão as vacinas. Vamos centralizar as doses e evitar ao máximo o desperdício delas, visto que uma vez aberto o frasco, a aplicação tem que ser feita o mais rápido possível”, explica a subsecretária de Rede de Atenção Ambulatorial e de Saúde Coletiva de Maricá, Claudia Rogéria de Lima.



Os polos de vacinação continuam sendo separados entre o público infantil e pessoas acima de 12 anos, com exceção da Unidade de Saúde da Família (USF) Central que disponibiliza a vacina para todas as faixas etárias devido a maior quantidade de equipes e capacidade de atendimento. Os locais serão fixos em todos os distritos da cidade, vacinando a população de segunda a sexta-feira. A divisão estratégica segue todas as recomendações do Ministério da Saúde.



Vacinação de crianças



Maricá já aplicou a primeira dose contra a covid-19 em mais de 11.300 crianças, até o último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde no dia 05/04. O número corresponde a cerca de 75% do público estimado para a faixa etária. Com a segunda dose pediátrica já são 3.936 crianças vacinadas.



O município segue aplicando a primeira e a segunda dose infantil, com intervalo de 28 dias para CoronaVac e oito semanas para Pfizer pediátrica. O responsável legal deverá procurar um polo de vacinação e levar a caderneta de vacinação, além de um documento de identidade ou certidão de nascimento da criança.



Vacinação de adolescentes e adultos



A cidade já alcançou 93,6% da população acima de 12 anos vacinada com as duas doses ou dose única, totalizando 132.998 pessoas até o momento. Com a dose de reforço, já são mais de 75 mil pessoas acima de 18 anos, o que corresponde a 60% deste público. Já a segunda dose de reforço já foi aplicada em mais de 600 idosos com 80 anos ou mais.



Além da dose de reforço em geral, Maricá segue aplicando a segunda dose, com intervalo reduzido para 21 dias na vacina da Pfizer e oito semanas para a AstraZeneca, e repescagem da primeira dose para todos acima de 12 anos.



Polos de vacinação infantil



Segunda a sexta-feira – das 9h às 16h



USF Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.



USF Inoã II – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/n, (ao lado do DPO).



USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.



USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n.



Polos de vacinação de adolescentes e adultos



Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h



Unidade Móvel da Saúde: Rua Trinta e Seis, lote 01, quadra 206, Jardim Atlântico (próximo da Unidade de Saúde da Família Jardim Atlântico).



Segunda a sexta-feira – das 9h às 16h



USF Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.



USF Santa Paula- Estrada de Cassorotiba, s/n.



USF São José 2- Estrada da Cachoeira, s/n



USF Chácara de Inoã- Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Polo Mania), Inoã.



USF Ponta Grossa – Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n.



USF Ubatiba – Avenida Niterói, s/n.



USF Marinelândia- Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho.