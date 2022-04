Idoso reencontra seu cão com ajuda de funcionários da Prefeitura de Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 08/04/2022 17:09 | Atualizado 08/04/2022 17:09

Maricá - A forte chuva que atingiu Maricá na sexta-feira (01/04) mobilizou funcionários da Prefeitura, revelando histórias de perdas materiais e também de solidariedade e emoção, como o caso de um idoso de 73 anos que foi resgatado em casa alagada e reencontrou seu fiel companheiro: o cão Valente. O vira-lata, de cor caramelo, fugiu pelas ruas após a mudança do dono para o abrigo e deu trabalho até ser localizado por um servidor municipal. O reencontro aconteceu na tarde de quinta-feira (07/04) no Banco Mumbuca.

“Fico muito emocionado, pois já havia perdido as esperanças de encontrar o Valente. Não estava conseguindo me alimentar sem ele, porque tudo que eu como também dou para ele comer. Ele vive comigo desde pequenininho e não sei mais viver sem o meu melhor amigo. É o bem mais importante da minha vida. Não vejo a hora de poder ter uma casa para nós dois”, disse Modesto Araújo.

Morador de Bambuí, o Seu Modesto teve a casa invadida pela enchente e foi salvo pelo servidor municipal Rodrigo Ribeiro, que trabalha no gabinete do vice-prefeito Diego Zeidan. O funcionário conseguiu resgatar o idoso e levá-lo para o abrigo no Centro Educacional Joana Benedicta Rangel, no Centro. O abandono de sua residência, onde mora sozinho, só foi consentido com a condição de levar seu cachorro, que vive com ele há 12 anos, mas o animal fugiu durante a mudança emergencial. Foram muitas tentativas de resgate até um vizinho aparecer, prometendo cuidar do fiel companheiro.

“Levamos quase 20 minutos para conseguir convencer o senhor Modesto a deixar a sua casa, pois seus móveis e eletrodomésticos já estavam boiando e ele se arriscava sozinho no meio da água. Seu único pedido e preocupação foi levar o cachorro, porque não queria abandoná-lo de jeito nenhum”, contou Ribeiro, que ajudou no resgate de outros moradores afetados pela enchente.

Depois de muita conversa e insistência do servidor, Modesto foi encaminhado no sábado (02/04) para o abrigo da prefeitur, um local seguro. No início, ele se recusou a se alimentar, pois queria muito voltar para casa e estava preocupado com o seu cão. Comovido com o caso, outro servidor, Pedro Melo, se prontificou a voltar a Bambuí para procurar o animal, que foi encontrado vagando pelas ruas. Após ser capturado, ele foi levado para a escola para ficar junto com o seu dono, que precisou ser atendido por uma equipe médica devido à alteração da pressão arterial.

Cão fujão

No domingo (03/04), Modesto relatou não ter visto mais seu cão e descobriu que ele havia fugido da escola Joana Benedicta Rangel. Naquele momento, os funcionários resolveram se mobilizar e fazer buscas para localizar o cão do morador, que estava abalado com toda a situação e preocupado com o animal. Na terça-feira (05/04), Valente foi encontrado no portão da casa da mãe de Pedro, que ficou intrigado e sem entender como o cachorro havia chegado até o local.

“A casa dos meus pais é longe do abrigo e não sabemos como ele foi parar lá. Quando minha mãe mandou uma mensagem com a foto, perguntando se era o Valente, eu não acreditei. Ele ficou no portão me esperando. Valente não deixava ninguém chegar perto dele, fazer carinho ou algo do tipo, mas quando eu cheguei, ele veio ao meu encontro, como se soubesse que eu iria levá-lo até o seu dono”, contou emocionado.

O cão ficou na casa do Pedro, onde recebeu cuidados da família até reencontrar novamente o dono. Durante esse período, Modesto foi transferido do abrigo para uma pousada da cidade, recebendo toda a assistência dos órgãos municipais envolvidos no acolhimento aos desabrigados da chuva.