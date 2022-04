Workshop, ainda disponível online, estimulou pessoas com deficiência e familiares na produção de chocolates e renda extra - Foto: Divulgação

Publicado 14/04/2022 09:02 | Atualizado 14/04/2022 09:05

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, em conjunto com a ONG Contato, finalizou, nesta quarta-feira (13/04), a segunda oficina de produção de ovos e trufas de chocolate para pessoas com deficiência e seus familiares, que buscaram capacitação profissional e a possibilidade de obter uma renda extra na Páscoa. A secretaria também oferece a oficina 100% online, acessível em libras e com certificado.

“Eu amo trabalhar com eles! É muito gratificante passar o meu conhecimento, notar a felicidade em aprender e entregar amor nas pequenas coisas", comentou a professora voluntária Vanessa Pinho, que é empreendedora no ramo de confeitaria há sete anos.

Ao todo, 20 alunos participaram das atividades, aprendendo sobre as técnicas de banho-maria, moldagem dos ovos, manuseio e venda dos produtos. “Achei ótimo participar do curso! Foi muito bom! Me estimulou a sair mais de casa e aprendi a manusear melhor o chocolate”, disse a aluna Simone Ramos, moradora de São José do Imbassai.

Aulas disponíveis pela internet

O principal objetivo da oficina é proporcionar capacitação profissional para pessoas, auxiliando na inclusão no mercado de trabalho e aumento da renda doméstica. A oficina de produção de chocolate é 100% online, acessível em libras, abordando os temas: preparo, manuseio dos chocolates, confecção de trufas, ovos de Páscoa, preparo de recheios, decorações e instruções de armazenamento. As inscrições devem ser realizadas no link: https://www.maricapoliticasinclusivas.com.br/pre_inscricao_aluno.php