O criminoso foi preso em sua casa no Recanto de Itaipuaçu e foi levado para a 82ª DP - Foto: Carlos Alberto

Publicado 19/04/2022 09:02

Maricá - Um homem foi preso por tentativa de homicídio no Recanto de Itaipuaçu, Policiais civis da 82ª DP (Centro de Maricá) que realizaram a prisão no fim da tarde desta segunda-feira (18).



Os agentes do setor de inteligência encontraram o endereço do home e foram até lá, o meliante não estava em casa e os policiais aguardaram o o criminoso.

No fim da tarde o elemento chegou e foi preso sem nenhuma resistência.

Ele foi levado para a 82ª DP (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado. Ele ficará a disposição da justiça.