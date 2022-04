O simulacro de pistola e o homem que o portava foram levado para a 82ª DP - Foto: Carlos Alberto

O simulacro de pistola e o homem que o portava foram levado para a 82ª DP Foto: Carlos Alberto

Publicado 14/04/2022 16:02 | Atualizado 14/04/2022 16:24

Maricá - Policiais militares do PROEIS encaminharam um homem para a Delegacia após constatarem que o mesmo estava portando uma imitação de pistola no porta luvas de seu automóvel.



O fato aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto no bairro de São José do Imbassaí, nesta quinta-feira (14).



Os agentes receberam uma denúncia sobre um homem que estava supostamente armado num estabelecimento comercial no bairro de São José.



Ao chegarem no local os policiais abordaram o homem que foi facilmente identificado pela sua descrição física, ele admitiu a os policiais, que tinha uma arma e que ela estava dentro do seu automóvel. Foi quando os policiais foram até o carro e encontraram um simulacro de uma pistola.

O homem foi levado para a 82ª DP (Centro de Maricá) onde terá que dar explicações.