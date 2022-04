Aulas gratuitas para maiores de 12 anos com deficiência auditiva serão quinzenais, aos sábados, na Praia de Ponta Negra - Foto: Divulgação

Aulas gratuitas para maiores de 12 anos com deficiência auditiva serão quinzenais, aos sábados, na Praia de Ponta Negra Foto: Divulgação

Publicado 27/04/2022 09:13 | Atualizado 27/04/2022 09:15

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, abriu nesta terça-feira (26/04) as inscrições para a primeira turma do projeto Surf Inclusivo, em parceria com o Instituto Escolinha de Surf Bodyboard (ESB). Inicialmente, serão dez vagas para meninos e meninas acima de 12 anos, que possuem deficiência auditiva e queiram aprender a surfar. As aulas acontecerão quinzenalmente, sempre aos sábados, a partir das 10h, com início dia 30/04 na Praia de Ponta Negra. O Instituto ESB vai fornecer todos os itens utilizados nas atividades.

“Criamos uma maneira do surdo conseguir se comunicar dentro do mar, para pedir socorro ou fazer uma manobra. O mais emocionante foi que as pessoas ouvintes, no dia da aula experimental, despertaram o interesse pela língua de sinais. É maravilhoso ver essa interação entre surdos e ouvintes”, comentou a secretária de Políticas Inclusivas, Sheila Pinto.

Nos dias das aulas, haverá no local intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) do Centro de Referência em Políticas Inclusivas (CRPI).

Inscrições e transporte

As inscrições podem ser realizadas pelo telefone do CRPI (3005-4107) ou presencialmente na unidade técnica, de segunda a sexta, em horário comercial (8h às 17h). Os candidatos deverão apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, laudo médico e para os menores de idade, identidade do responsável. O Centro de Referência em Políticas Inclusivas vai oferecer o transporte acessível para pessoas com deficiência, conforme disponibilidade de vagas e mediante solicitação prévia pelo telefone 3005-4107.

Sobre o Instituto ESB

O Instituto Escolinha de Surf Bodyboard tem como base a promoção de esportes radicais e desenvolve noções básicas de cidadania e conscientização social e ambiental. Suas atividades acontecem na praia de Ponta Negra. O Instituto nasceu no ano de 2013, em Maricá, e foi criado pelo surfista profissional Frank Correia. As aulas são ministradas sem fins lucrativos por voluntários de diversas áreas. Outro trabalho social do projeto se dá por meio da arrecadação de alimentos que ajudam famílias cadastradas, moradoras ou não da cidade.

Datas das aulas do Projeto Surf Inclusivo:

Abril - 30/04

Maio - 14 e 28/05

Junho - 11 e 25/06

Julho - 9 e 23/07

Agosto - 6 e 20/08