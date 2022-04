Trecho dos Cajueiros em manutenção - Foto: Clarildo Menezes

Trecho dos Cajueiros em manutençãoFoto: Clarildo Menezes

Publicado 26/04/2022 09:47 | Atualizado 26/04/2022 09:50

Maricá - A Prefeitura de Maricá interdita, nesta terça-feira (26/04), um trecho na Estrada dos Cajueiros (Itaipuaçu), entre as Ruas 18 e 32, porque operários da Serviços de Obras de Maricá (Somar) estarão no local, das 9h às 17h, realizando troca de solo com asfaltamento. Os motoristas que estiverem na RJ-106 em direção a Itaipuaçu terão que pegar o desvio na Rua 18, acessando a Rua 19, seguindo pela Rua 32 e retornando à principal. No sentido oposto, o fluxo segue normalmente.

Orientadores da Secretaria de Trânsito estarão no local, auxiliando os motoristas. Vale destacar que, caso o serviço não seja concluído no tempo previsto, a via poderá ser interditada novamente na quarta-feira (27/04), também durante horário comercial.