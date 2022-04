Competição acontece na Arena Basquete Maricá 3x3, em Inoã, nos dias 30 de abril e 1º de maio - Foto: Divulgação

Publicado 25/04/2022 09:16 | Atualizado 25/04/2022 09:16



O Maricá 3x3 de Basquete está com inscrições abertas para a Copa Maricá Open (18 até 35 anos) e Master (+36 anos) nos naipes masculinos e femininos, a partir desta segunda-feira (25/04). A competição ocorre entre os dias 30 de abril e 1º de maio, a partir das 8h, na Arena Basquete Maricá 3x3, em Inoã.

Para se inscrever, as equipes devem enviar para o e-mail [email protected] , a cópia da carteira de identidade (RG) de cada membro da equipe, uma foto 3x4 de cada membro da equipe, a ficha preenchida (ficha disponível no link: https://bit.ly/3xEhmKb) e colocar no assunto a categoria que pretende disputar. Os interessados têm até a próxima quinta-feira (28/04) para realizar a inscrição no campeonato. Ao todo, serão 12 equipes masculinas e 6 femininas - cada equipe é composta de três jogadores + um reserva.

O evento é promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Confederação Brasileira de Basketball (CBB), em parceria com a Prefeitura Municipal de Maricá, através da Secretaria de Esporte e Lazer. E, além de promover a Copa Maricá Open e Master, realiza o Circuito Brasileiro escolar (25 a 27 de abril); a Copa Maricá Escolar 3x3 (28 de abril); a etapa sudeste do Circuito Nacional 3x3 (29, 30 de abril e 1 de maio); e o Desafio Internacional Brasil x Argentina (02 de maio).

Programação:

25 a 27 de abril: Campeonato Brasileiro Escolar – seletiva para Gymnasiade, Olímpiadas Escolares, Normandia em 2022. Também terá clínica esportiva com aulas de basquete em parceria com a Secretaria de Educação. A inscrição para participar da competição é diretamente na secretaria da escola onde o aluno estuda.

28 de abril: Copa Maricá 3x3 – Escolar - Vale ressaltar que o aluno interessado em participar deve procurar a secretária de sua escola para maiores informações.

29, 30 de abril e 1 de maio: Circuito Nacional de 3x3 – Etapa Sudeste

30 de abril e 1 de maio: Copa Maricá Open e Master

2 de maio: Desafio Internacional BRA X ARG.

Local: Rua Euclides Paulo da Silva, sem número, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã.