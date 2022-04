Evento de esporte, lazer e entretenimento começa nesta segunda-feira, a partir das 8h - Foto: Divulgação

Publicado 23/04/2022 18:55

Maricá - A programação do Maricá 3x3 de Basquete terá início nesta segunda-feira (25/04) com o Campeonato Brasileiro Escolar – seletiva para Gymnasiade –, na Arena Basquete Maricá 3x3, em Inoã. O evento está preparado para receber cerca de 1,2 mil pessoas por dia, sendo 600 atletas e contará com desafios, clínicas, músicas, DJs e grafiteiros.

A iniciativa acontece das 8h às 18h, é gratuita, aberta ao público, acessível e democrática, com profissionais capacitados para receberem pessoas com deficiência física e/ou dificuldade de mobilidade, desde a abordagem até a participação nas atividades e vai receber, também, food trucks da região em sua praça de alimentação.

O evento é promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Confederação Brasileira de Basketball (CBB), em parceria com a Prefeitura Municipal de Maricá, através da Secretaria de Esporte e Lazer. E, além de promover o Campeonato Brasileiro Escolar (seletiva para Gymnasiade), irá realizar a Copa Maricá Escolar 3x3; a etapa sudeste do Circuito Nacional 3x3; a Copa Maricá Open e Master; e o Desafio Internacional Brasil x Argentina.

Sobre o projeto Maricá 3x3 de Basquete

O Projeto tem entre os objetivos manter um legado inaugurando quatro núcleos esportivos de basquete 3x3 ainda esse ano, que serão permanentes em quatro regiões diferentes do município de Maricá (Ponta Negra, Parque Nanci, Inoã e Itaipuaçu). As crianças, jovens, adultos e estudantes terão acesso a programação de clínicas esportivas, além do espaço disponível para praticar esporte.

Programação:

25 a 27 de abril: Campeonato Brasileiro Escolar – seletiva para Gymnasiade, Olímpiadas Escolares, Normandia em 2022. Também terá clínica esportiva com aulas de basquete em parceria com a Secretaria de Educação.

28 de abril: Copa Maricá 3x3 – Escolar - Vale ressaltar que o aluno interessado em participar deve procurar a secretária de sua escola para maiores informações.

29, 30 de abril e 1 de maio: Circuito Nacional de 3x3 – Etapa Sudeste

30 de abril e 1 de maio: Copa Maricá Open e Master

2 de maio: Desafio Internacional BRA X ARG.

Local: Rua Euclides Paulo da Silva, sem número, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã.