Em palco flutuante montado na lagoa, evento teve show de chorinho e MPB, além de feira de artesanato e espaço de gastronomia - Foto: Katito Carvalho

Em palco flutuante montado na lagoa, evento teve show de chorinho e MPB, além de feira de artesanato e espaço de gastronomiaFoto: Katito Carvalho

Publicado 22/04/2022 12:23 | Atualizado 22/04/2022 12:24

Maricá - Com belo cenário do pôr do sol e palco flutuante montado na Lagoa de Araçatiba, o festival Pedacinho de Céu começou na quarta-feira (20/04) com shows de chorinho e MPB, feira de artesanato e gastronomia, que atraíram público de cerca de 400 pessoas. O evento é promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e Secretaria de Promoção e Projetos Especiais.

O primeiro dia teve show de chorinho com a banda Pedacinho de Céu e apresentação da cantora Marianna Cunha, além da exibição do clipe Pratas da Casa com artistas locais exaltando a beleza da cidade. O evento conta ainda com a Feira de Artesanato de Maricá (Feirarte) e amplo espaço de gastronomia em estrutura montada na altura do deck, que tem atrações programadas até este domingo (24/04). Nesta quinta-feira (21/04), a banda Pedacinho do Céu abre o palco com repertório de choro e músicas de Pixinguinha, Ernesto Nazaré e Waldir Azevedo, entre outros. A partir das 19h, o cantor Jorginho Doug sobe ao palco flutuante com clássicos da MPB.

“O pôr do Sol de Araçatiba é um símbolo forte que orgulha Maricá e cultiva essa contemplação permanente, uma experiência muito marcante. Revitalizamos este espaço há pouco tempo com a construção do deck, e agora queremos promover muita vida cultural e artística começando com o Pedacinho de Céu. Vamos incluir o projeto no nosso calendário de eventos para ressaltar esse espetáculo natural e único que temos em Araçatiba”, destacou o prefeito Fabiano Horta, lembrando da competição saudável a Praia de Jacaré, em João Pessoa, na Paraíba, considerado um dos mais belos pores do sol do Brasil e que inspirou o evento.

Para o presidente da Codemar, Olavo Noleto, o festival é mais uma forma de apresentar Maricá ao Brasil e ao mundo através de sua natureza. “É um projeto que procura mostrar as belezas da cidade, e também a história e a cultura com artistas daqui e de todo o país. Vamos provar também que o pôr de Sol mais bonito é o daqui”, disse.

Secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida explicou que o Pedacinho de Céu integra o projeto Maricá 2030, cujo objetivo é atrair mais visitantes e aumentar o tempo de permanência na cidade.

“Em cada uma das mesas do espaço há imagens de pontos turísticos da cidade. Queremos fixar as atrações na mente dos visitantes. Queremos realizar o Pedacinho de Céu sempre aqui em Araçatiba, mostrando nosso artesanato, a música e a gastronomia da cidade, mas ainda estamos formatando”, disse lembrando que outros eventos estão disponíveis no aplicativo Maricá Oficial e no site Conheça Maricá (www.conhecamarica.com.br).

Evento atrai moradores e visitantes

Morador de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, o estagiário de Direito Jorge Eduardo Pinto, de 23 anos, andava de bicicleta quando se deparou com a estrutura do evento. “Vim passar o feriado aqui em Maricá e vi esse ambiente super agradável e paramos para tirar fotos e aproveitar o evento que está muito bonito”, disse ele, que está hospedado na casa de uma amiga no Flamengo.

Há seis anos morando em Araçatiba, o casal Marcus Vinícius, 66 anos, e Solange Viana, 61 anos, disse que foram privilegiados em ter um evento com várias atrações quase na porta de casa. “Estou aqui e trouxe minha cadeira para contemplar toda essa beleza. Gostei de tudo. O espetáculo está maravilhoso! Só vemos isso aqui em nossa Maricá”, disse Solange.

Confira a programação do Pedacinho de Céu:

Quinta-feira – 21/04

17h – Banda Pedacinho do Céu

19h – Jorginho Doug

Sexta-feira – 22/04

17h – Banda Pedacinho do Céu

19h – Jeef

Sábado – 23/04

17h – Banda Pedacinho do Céu

19h – Kontagiô

Domingo – 24/04

17h – Banda Pedacinho do Céu

19h – Grupo Vai e Volta