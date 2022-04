Maricá

Trânsito em Araçatiba é modificado por conta do Festival "Pedacinho do Céu"

A população poderá contemplar o pôr do sol no novo deck da lagoa de Araçatiba com apresentações musicais em um palco flutuante, o evento é organizado pela CODEMAR

Publicado 19/04/2022 18:53 | Atualizado há 18 horas