Rua 53 em Itaipuaçu está parcialmente interditada - Foto: Divulgação

Rua 53 em Itaipuaçu está parcialmente interditadaFoto: Divulgação

Publicado 19/04/2022 12:36

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, interditou parcialmente nesta terça-feira (19/04) um trecho da Rua 53, entre as ruas Projetada e 32, em Itaipuaçu, para realização de atividade da Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira.

A via foi parcialmente interditadas de manhã e permanecerá no período das 13h às 15h, para que os alunos do 1° ao 5º ano dos dois turnos participem da ação, que tem como objetivo a escolha dos projéteis que vão para a final do Campeonato Municipal de Foguetes. Agentes de trânsito estão no local orientando os motoristas.