Desvio no trânsito em Araçatiba nesta terça-feira (19) - Foto: Divulgação

Desvio no trânsito em Araçatiba nesta terça-feira (19)Foto: Divulgação

Publicado 19/04/2022 09:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza na manhã desta terça-feira, 19/04, uma alteração no trânsito de Araçatiba. A Rua Alberto Santos Dumont, que dá acesso ao Aeroporto de Maricá será utilizada para um teste de aptidão física (TAF) do concurso da Guarda Municipal e ficará restrita aos veículos das 7h às 9h.

Quem precisar acessar o bairro de Araçatiba, poderá seguir pela Rua Álvares de Castro (Centro), normalmente. Já o acesso ao Aeroporto de Maricá só poderá ser realizado pela Rua Jovino Duarte, onde está localizada a Mahalo Ginkeria. Orientadores da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) estarão no local, auxiliando os condutores.

O trajeto do transporte gratuito também sofrerá modificação nos seguintes horários: 6h30, 7h, 7h30, 8h e 8h30. A Empresa Pública de Transportes (EPT) optou por alterar o percurso da linha E11 (Araçatiba), que sai do Terminal do Centro em direção ao bairro. Os coletivos não poderão acessar a Rua Alberto Santos Dumont, eles seguirão pela Rua Álvares de Castro até o ponto final, na Praça Tiradentes (Araçatiba).