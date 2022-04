Festival Pedacinho do Céu trará boa música em linda paisagem do deck na lagoa de Araçatiba - Foto: Divulgação

Publicado 19/04/2022 18:53 | Atualizado 19/04/2022 18:59

Maricá - A Prefeitura de Maricá elaborou um planejamento de alteração de sentido das vias de Araçatiba para a realização do festival “Pedacinho do Céu – Música flutuante na lagoa”, que acontecerá de 20 a 24/04, em uma inédita plataforma flutuante montada em frente ao Deck Pôr do Sol.

A Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária montará pontos de bloqueio na Rua Álvares de Castro, na altura da Rua 62, e outros dois na Avenida Prefeito Ivan Mundim (RJ-114), próximos ao deck, para dar mais segurança ao público. É importante ressaltar que, conforme anunciado anteriormente, não haverá atividades carnavalescas na cidade.



Quem for ao evento de carro, vai poder contar com um estacionamento gratuito: os motoristas deverão trafegar pela Rua Álvares de Castro, sentido deck, e entrar na Rua 62 para acessar a Rua Rômulo Cavina. Já os motoristas que estiverem no Boqueirão e quiserem acessar o bairro de Araçatiba, deverão seguir pela Avenida Prefeito Ivan Mundim (RJ-114) e entrar na Rua 30 – a primeira via à direita após a Escola Municipal Maurício Antunes de Carvalho –, até chegar ao estacionamento gratuito disponibilizado na Rua Rômulo Cavina. Placas de sinalização serão colocadas e orientadores de trânsito estarão na região para auxiliar os motoristas.



A Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional atuará com três viaturas do programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e duas motos, somando-se oito policiais. Já a Guarda Municipal atuará com três viaturas, mais um carro de comando e dois quadriciclos, totalizando dez policiais.



Festival Pedacinho do Céu



O evento é organizado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em parceria com as secretarias de Promoção e Projetos Especiais e Turismo, e inspirado no pôr do sol da Praia de Jacaré, em João Pessoa, na Paraíba, considerado por muitos turistas um dos mais belos pores do sol do Brasil.



A partir das 14h desta quarta-feira (20), o público vai aproveitar as atrações como espaço dedicado à gastronomia, venda de artesanato, local adequado para crianças e apresentações de samba, MPB e chorinho, liderado pelo artista Rafael Caçula e banda. O palco flutuante montado dentro da lagoa ficará a uma distância de 18 metros do deck, de onde o público poderá desfrutar dos shows e contemplar o belo pôr do sol.



O presidente da Codemar, Olavo Noleto, convidou o público para prestigiar a 1ª edição do evento. “É impossível desprezarmos a beleza de uma cidade paradisíaca como Maricá. O Projeto Pedacinho do Céu nasce para falar do seu povo, da sua arte, cultura e história. É chamar as pessoas para conhecerem esse lugar encantador que é Maricá, num evento de contemplação, de troca de energia, de arte e cultura”, afirmou.



Atrações musicais para todos os gostos



Ao longo dos cinco dias, vários cantores e grupos musicais vão animar o público durante o festival, iniciando as apresentações às 17h de quarta (20/04) com a Banda Pedacinho do Céu, seguido do lançamento dos clipes Pratas da Casa, projeto da Secretaria de Turismo que incentiva os artistas locais. Às 19h, Marianna Cunha faz seu show.



Já na quinta, é dia de Pedacinho do Céu, às 17h, e Jorginho Doug, às 19h. De sexta a domingo, a Banda Pedacinho do Céu abre o palco às 17h. Jeef se apresenta na sexta, Grupo Kontagiô no sábado e Grupo Vai e Volta no domingo, sempre às 19h.



Segurança garantida no feriado prolongado



Durante o feriado prolongado, a segurança na cidade estará garantida. Além de 70 guardas municipais, a Seop está disponibilizando 141 vagas para policiais do Proeis, totalizando 211 agentes, diariamente empenhados em manter a paz nos bairros. Os profissionais contarão com o auxílio de 41 viaturas, sendo 16 veículos da Guarda Municipal e 25 veículos (15 carros e dez motos) do Proeis.



Confira a programação dos shows do Festival Pedacinho de Céu:



Quarta-feira – 20/04



17h – Banda Pedacinho do Céu



18h – Lançamento dos clipes Pratas da Casa



19h – Marianna Cunha



Quinta-feira – 21/04



17h – Banda Pedacinho do Céu



19h – Jorginho Doug



Sexta-feira – 22/04



17h – Banda Pedacinho do Céu



19h – Jeef



Sábado – 23/04



17h – Banda Pedacinho do Céu



19h – Kontagiô



Domingo – 24/04



17h – Banda Pedacinho do Céu



19h – Grupo Vai e Volta