Com ajuda de indígenas e estudantes, equipes da Secretaria de Cidade Sustentável levam 60 mudas de espécies da Mata Atlântica à aldeia de São José do ImbassaíFoto: Elsson Campos

Publicado 20/04/2022 09:41 | Atualizado 20/04/2022 09:41

Maricá - A Prefeitura de Maricá celebrou nesta terça-feira (19/4) o Dia dos Povos Indígenas levando uma edição especial do programa Maricá+Verde à aldeia Mata Verde Bonita (Tekoa Ka' Aguy Ovy Porã), em São José do Imbassaí. Equipes da Secretaria de Cidade Sustentável fizeram o plantio, junto com os nativos e alunos da rede privada de ensino. Ao todo, foram 60 mudas de ipê rosa, aroeira, goiaba vermelha e ingá de metrô, todas espécies nativas da Mata Atlântica.

As mudas foram plantadas em dois pontos diferentes da aldeia: próximo à entrada principal e às margens do trecho do canal da Costa que passa atrás da reserva. A coordenadora do Maricá+Verde, Estela Lima, explicou que as espécies foram escolhidas por serem naturais do bioma de restinga, que é o predominante da região. “São espécies resistentes a áreas geralmente mais secas, como a da restinga. A Mata Atlântica tem diferentes biomas e, com esse plantio, ajudamos a preservar essa diversidade”, afirmou a bióloga.

Para a cacica Jurema Nunes, o ato celebrou a natureza que é tão valiosa para as comunidades indígenas. “A gente gosta muito de natureza e sempre procura preservar como está sendo feito hoje. As crianças também estão conhecendo nossa cultura de verdade, que é diferente do que está nos livros”, apontou a líder da aldeia.

O líder indígena Darcy Tupã ajudou na hora do plantio e agradeceu a presença dos jovens visitantes. “Quando vocês voltarem vão poder dizer o que é um índio de verdade, porque vocês vieram aqui e viram. Nosso lema é resistir para poder existir”, disse ele, que também dirige o Instituto Nhandereko, que significa nosso jeito de ser em tupi.

Danças e jogos comemoraram a data

Com cerca de 200 indígenas, a aldeia Mata Verde Bonita comemorou o Dia dos Povos Indígenas com danças, música, brincadeiras típicas, como cabo de guerra e corrida de tora, entre outras atividades que foram apresentadas a 56 alunos de duas escolas privadas, sendo 30 de São Gonçalo e os outros 26 de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Com idades variando entre 10 e 15 anos, os estudantes não escondiam o encantamento em viver a experiência de estar entre os índios.

“Eu nem tenho palavras para definir esse dia, mas posso dizer que é incrível estar aqui”, relatou Júlia Schineider, de 10 anos, aluna do 5º ano do Educandário Gomes dos Reis, de São Gonçalo. Vindo de Cabo Frio, Nicolas Paiva revelou que sua mãe já conhecia a aldeia e havia recomendado a visita. “Ela sempre disse que eu tinha obrigação de vir aqui, de conhecer índios reais. Eu gostei muito de ver de perto como eles vivem”, disse o adolescente de 15 anos que cursa o 9º ano do Centro Educacional Recanto da Sabedoria.

Projeto Maricá+Verde

Desenvolvido há oito anos pela Secretaria de Cidade Sustentável, o projeto Maricá+Verde realiza doações de mudas nativas da Mata Atlântica semanalmente, percorrendo todos os bairros da cidade de Maricá, do Recanto, em Itaipuaçu, a Jaconé. Nesse período já foram doadas cerca de 45 mil mudas à população, além de cultivadas 80 mil plantas em ações de reflorestamento, realizadas próximo a rios e áreas de proteção ambiental. Essas ações estimulam a conscientização ambiental e reforçam o compromisso do município em proteger os recursos naturais.

O papel do programa é reconhecido pela população maricaense, com grande participação dos moradores nas atividades realizadas nos bairros, esgotando em minutos as mudas disponíveis para doação. O resultado é visível: plantas doadas no início do projeto já dão frutos, florescem e recuperam cada vez mais as áreas verdes da cidade.