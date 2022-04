Evento acontece até dia 2 de maio, fomenta a prática de esporte, além de torneios, desafios e campeonatos escolares - Foto: Divulgação

Maricá - A Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Prefeitura Municipal de Maricá e a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), promove a partir do dia 25 de abril até 2 de maio, o Maricá 3x3 de Basquete, na Arena Basquete Maricá 3x3, em Inoã. A iniciativa – preparada para receber cerca de 1,2 mil pessoas por dia, sendo 600 atletas –, contará com desafios, competições, músicas, DJs e grafiteiros.

A programação começa às 8h, será gratuita, aberta ao público, acessível e democrática, com profissionais capacitados para receberem pessoas com deficiência física e/ou dificuldade de mobilidade, desde a abordagem até a participação nas atividades e vai receber também food trucks da região.

“Realizaremos esse evento pela primeira vez em Maricá. A nossa expectativa é enorme para receber todas as unidades federativas, alunos, participantes e o público em geral, será o maior evento escolar do Basquete 3x3! Estamos extremamente satisfeitos com a parceria que formamos com a Prefeitura de Maricá, Secretaria de Esporte e Lazer de Maricá, Federação do Desporto Escolar do Rio de Janeiro e o Governo Federal, através da Secretaria Especial de Esportes”, comentou o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho.

O evento vai promover o Campeonato Brasileiro Escolar (seletiva para Gymnasiade); a Copa Maricá Escolar 3x3; a etapa sudeste do Circuito Nacional 3x3; a Copa Maricá Open e Master; e o Desafio Internacional Brasil x Argentina.

“O evento traz o esporte escolar para a mesma quadra de alto rendimento das seleções olímpicas, uma modalidade que estreou nas Olimpíadas em Tóquio. Além de proporcionar uma grande vivência esportiva aos jovens, é uma oportunidade de captar novos talentos do esporte”, ressaltou o secretário de Esporte e Lazer de Maricá, Filipe Bittencourt.



Sobre o projeto Maricá 3x3 de Basquete



O Projeto tem entre os objetivos manter um legado inaugurando quatro núcleos esportivos de basquete 3x3 ainda esse ano, que serão permanentes em quatro regiões diferentes do município de Maricá (Ponta Negra, Parque Nanci, Inoã e Itaipuaçu). As crianças, jovens, adultos e estudantes terão acesso a programação de clínicas esportivas, além do espaço disponível para praticar esporte.





Regras do Basquete 3x3



Cada equipe é composta por três jogadores em quadra, mais um substituto. O jogo é disputado em uma área menor (15m x 11m) – que funciona como metade da quadra padrão –, com uma só cesta, mantendo as marcações originais da quadra de basquete. As regras, contudo, mudam, a cesta que vale três pontos, no 3x3 é pontuado dois. No jogo, ganha a equipe que marcar 21 pontos primeiro ou a que estiver com maior número de cestas feitas ao final de 10 minutos.

Vale ressaltar que, cada uma das equipes possui 12 segundos para executar suas jogadas e marcar sua pontuação, que pode variar entre lances de dois pontos – atrás da linha demarcada –, e um ponto - dentro da linha ou lances livres –. Caso haja empate, a disputa vai para uma prorrogação (aumento do tempo), onde a primeira equipe que marcar dois pontos é a vencedora.



Programação:

25 a 27 de abril: Campeonato Brasileiro Escolar – seletiva para Gymnasiade, Olímpiadas Escolares, Normandia em 2022. Também terá clínica esportiva com aulas de basquete em parceria com a Secretaria de Educação.

28 de abril: Copa Maricá 3x3 – Escolar

29, 30 de abril e 1 de maio: Circuito Nacional de 3x3 – Etapa Sudeste

30 de abril e 1 de maio: Copa Maricá Open e Master

2 de maio: Desafio Internacional BRA X ARG.



Local: Rua Euclides Paulo da Silva, sem número, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã.