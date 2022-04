Fiscais autuaram padaria no Flamengo e percorreram mercados do bairro para verificar práticas inadequadas - Foto: Divulgação

Publicado 22/04/2022 12:27 | Atualizado 22/04/2022 12:27

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, fiscalizou estabelecimentos da cidade que resultaram no descarte de cerca de 400 quilos de alimentos impróprios para consumo na quinta-feira (21/04). Entre os itens descartados, havia salgados, pães, queijos, presunto e doces em uma padaria do Flamengo, que foi autuada. O estabelecimento se comprometeu a adequar seus procedimentos de maneira correta. Dois mercados também foram fiscalizados no bairro, mas não apresentaram irregularidades.

O secretário de Defesa do Consumidor, Felipe Paiva, afirmou que a intenção é zerar as denúncias de problemas e irregularidades nos comércios da área. “Não iremos aceitar qualquer prática abusiva ou prejudicial aos consumidores de Maricá. Temos intensificado nossas ações e, com isso, o número de denúncias e produtos descartados vem sendo reduzidos. Nosso trabalho é diário e estamos tendo êxito na cidade”, afirmou.

O coordenador geral do Procon-Maricá, Marcus Sampaio, reforçou que as operações acontecem diariamente na cidade e foram intensificadas durante o feriado prolongado. “Atuamos na fiscalização das denúncias que vêm sendo realizadas pelos nossos canais de atendimento e permanecemos atentos para as demandas da população”, disse Sampaio.

Os números para registrar denúncia na Secretaria de Defesa do Consumidor e do Procon-Maricá são 2634-1342 ou 97235-7207 (também WhatsApp).