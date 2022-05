Serão exibidos 19 filmes gratuitamente, de 13 de maio a 5 de junho, sobre os times cariocas Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo - Foto: Reprodução

Serão exibidos 19 filmes gratuitamente, de 13 de maio a 5 de junho, sobre os times cariocas Botafogo, Vasco, Fluminense e FlamengoFoto: Reprodução

Publicado 11/05/2022 09:08 | Atualizado 11/05/2022 09:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, em parceria com o Festival de Cinema de Futebol (CineFoot), promove a Mostra de Cinema e Futebol, no Cine Henfil, de 13 de maio a 5 de junho, sempre sextas-feiras, sábados e domingos, a partir das 19h, com exibição de filmes dos quatro grandes times do Rio de Janeiro: Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo. O festival tem curadoria de Antônio Leal, diretor da CineFoot, e traz 19 filmes, entre longas e curtas metragens.

“Arte, cinema e futebol só são possíveis com P de paixão, pensando nisso a Secretaria de Cultura quer brindar as torcidas com emoção de revisitar momentos que ficaram registrados no coração, momentos que vale a pena ver de novo! Na abertura do evento, vamos contar com a presença de grandes nomes que defenderam a camisa Alvinegra”, comentou o secretário de Cultura, Sady Bianchin.

Os 19 filmes, entre longas e curtas, vão mostrar o melhor dos times cariocas em quatro semanas totalmente dedicadas ao Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo, tudo gratuito e com direito a muita emoção e vibração. Esse é o primeiro projeto da Secretaria de Cultura envolvendo duas paixões do brasileiro: o futebol e a sétima arte. Durante todo o ano, vão acontecer vários eventos envolvendo as linguagens artísticas e o esporte, em comemoração ao mundial que esse ano ocorre nos meses de novembro e dezembro no Catar.

Confira a programação:

Semana Botafogo:

13/05 - Barba, Cabelo & Bigode (Direção: Lucio Branco)

14/05 - Barba, Cabelo & Bigode (Direção: Lucio Branco)

15/05 - O Primeiro João (Direção: André Castelão); A Culpa é do Neymar (Direção: João Ademir); esse é o Botafogo que eu gosto (Direção: Isabella Cândido); A8 (Direção: Lucio Branco)

Semana Vasco:

20/05 - Punho Cerrado (Direção: Sergio Pugliese); Um Artilheiro no meu Coração (Direção: Mellyna Reis, Diego Trajano, Lucas Fitipaldi); O Negro Muro e a Centenária Muralha (Direção: Sergio Pugliese)

21/05 - Punho Cerrado (Direção: Sergio Pugliese); Um Artilheiro no meu Coração (Direção: Mellyna Reis, Diego Trajano, Lucas Fitipaldi); O Negro Muro e a Centenária Muralha (Direção: Sergio Pugliese)

22/05 - O Arco e as Flechas (Direção: Sergio Pugliese); Moacyr Barbosa (Direção: Emílio Domingos); Os Baixinhos Gigantes (Direção: Sergio Pugliese)

Semana Fluminense:

27/05 – Geraldinos (Direção: Pedro Asbeg e Renato Martins)

28/05 - As Mãos que Fechavam o Gol e Erguiam Troféus (Direção: Sergio Pugliese); PC Caju e Evandro Mesquita (Direção: Sergio Pugliese); O Artilheiro Paz e Amor (Direção: Eduardo Lamas)

29/05 – Geraldinos (Direção: Pedro Asbeg e Renato Martins)

Semana Flamengo:

03/06 - A Glória Eterna (Direção: Ricardo Taves e Adriano Esteves)

04/06 - A Glória Eterna (Direção: Ricardo Taves e Adriano Esteves)

05/06 – Na Varanda dos Coimbra (Direção: Sergio Pugliese); Catarse (Direção: Daniel Brunet); O Lateral que Levanta a Nação (Direção: Sergio Pugliese)

Serviço:

Mostra de Cinema e Futebol

Horário: 19h

Data: 13/05 a 05/06 (sempre sextas, sábados e domingos)

Local: Cine Henfil, Rua Alferes Gomes, 390 – Centro, Maricá