O combate será no próximo domingo (15) e o atleta maricaense se prepara para realizar uma grande luta - Foto: Divulgação

Publicado 10/05/2022 11:02 | Atualizado 10/05/2022 11:08

Maricá - Roberio Souza confirma presença na 3ª rodada do Círcuito Estadual de Boxe, que acontecerá no próximo domingo (15) na cidade do Rio de Janeiro.

Robério Souza fez sua última última luta em março, defendendo o cinturão dos pesos pesados da "Titanium Arena" e venceu o combate contra o lutador Mark Hunt, o dialeto aconteceu em Niterói.

Robério se sente confiante pra mais uma luta desta vez pelo Circuito Estadual de boxe e diz que mesmo não sendo mais tão novo se sente preparado para dar o melhor de si no combate.

O lutador continua seus treinamentos e garante que vai realizar uma grande luta.

O evento está sendo organizado pela Federação Estadual de Pugilismo do estado do RJ e terá grandes lutas e atletas de destaque no mundo do boxe.