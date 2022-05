Neste domingo (08/05) aconteceram mais cinco partidas na categoria principal, adulto - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 09/05/2022 08:44 | Atualizado 09/05/2022 08:45

Maricá - O time do Bananal conquistou no sábado (07/05) o título da categoria sub-17 ao derrotar na final o Guarapina por 1 a 0, na Taça Cidade de Maricá, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. O jogo foi disputado no campo do Amparo, em Itapeba. Na fase anterior, Bananal e Guarapina eliminaram Furacão e Bairro da Amizade, respectivamente.

Pela categoria master, o Figueirense jogando em seu campo, no Caxito, venceu o Dominante por 4 a 3 nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo normal. No próximo sábado (14/05), às 15h, o Figueirense enfrenta o Ponta Negra, no campo do Ponta Negra.

Jogos da categoria principal neste domingo

Neste domingo (08/05) acontecem mais cinco jogos da categoria adulto a partir das 15h. No campo do Spar, o time da casa enfrenta o Santos FC. Os demais confrontos são: EC Inoã x Figueirense FC (em Bambuí), Amparo EC x São Pedro FC (Itapeba), CA Bananal x Saco das Flores FC (Bananal) e Ponta Negra FC/Fênix x EC Monte Castelo (Ponta Negra).

A final da Taça Cidade de Maricá na categoria principal (adulto) será realizada no aniversário de 208 anos do município, no dia 26 de maio.