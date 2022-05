Órgão responsável por aposentadorias e pensões de servidores da Prefeitura de Maricá responde a solicitações pelo aplicativo - Foto: Divulgação

Publicado 05/05/2022 17:21 | Atualizado 05/05/2022 17:21

Maricá - O Instituto de Seguridade Social de Maricá (ISSM), responsável por aposentadorias e pensões de servidores da Prefeitura de Maricá, abriu um novo canal de atendimento pelo telefone (21) 2637-3680, que também é uma conta de Whatsapp, facilitando o contato com o órgão.

Pelo aplicativo de mensagens, os servidores ativos ou aposentados podem fazer diversas solicitações, como a simulação de aposentadoria e dar entrada no pedido, agendar perícia médica, receber cópias do contracheque e do informe de rendimentos, consultar processos administrativos, além de esclarecer quaisquer dúvidas a respeito dos benefícios pagos pelo instituto.