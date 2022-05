Encontro é importante para elaboração de planejamento com objetivo principal de reduzir riscos e desastres naturais - Foto: Divulgação

Encontro é importante para elaboração de planejamento com objetivo principal de reduzir riscos e desastres naturaisFoto: Divulgação

Publicado 04/05/2022 10:04 | Atualizado 04/05/2022 10:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá enviou um representante, na segunda-feira (02/05), ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Governo do Estado do Rio de Janeiro, para uma capacitação de gestores municipais de Defesa Civil. O encontro foi promovido pelo Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres (UNDRR), órgão da ONU, e pela Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e teve como objetivo principal a elaboração de um planejamento para a redução de riscos e desastres. Até abril de 2022, o total de cidades participantes no mundo é de 1.008; já o total de cidades participantes no Brasil é de 244; e a porcentagem da participação brasileira na campanha de 24,21%.

Durante a reunião, os técnicos da UNDRR falaram sobre a ferramenta Score Card, disponibilizada às cidades que participam da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030 (Making Cities Resilient 2030 – MCR2030). Atualmente, 64 municípios aderiram ao programa, comprometendo-se com medidas que reduzem os riscos de desastres naturais. Entre elas, Maricá, que foi representada pelo coordenador técnico Major BM Wellington Silva.

“Esta ferramenta objetiva o poder público municipal a integrar esforços multiagências, no sentido de desenvolver um melhor planejamento para a redução de riscos e desastres, tendo como foco principal auxiliar o gestor na tomada de decisão, frente aos eventos extremos instalados em sua região, garantindo, assim, o aumento da resiliência local”, explica o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt.

Programa da ONU

A Iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030 (Making Cities Resilient 2030 - MCR2030), liderada pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos (UNDRR), se esforça para e garantir que as cidades se tornem resilientes e sustentáveis até 2030. É uma iniciativa global e única entre os atores comprometidos no alcance da resiliência local, por meio do compartilhamento de conhecimentos e experiências entre cidades, do estabelecimento de redes de aprendizagem mútua, da articulação entre várias camadas de governo, e da construção de parcerias.

Ao fornecer um roteiro para a resiliência claro, conhecimentos técnicos, e ferramentas de monitoramento, o programa MCR2030 apoiará as cidades em sua jornada para reduzir o risco de desastre e construir resiliência urbana. O objetivo de MCR2030 é assegurar que as cidades estejam se tornando inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis até 2030, contribuindo diretamente para a realização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e de outras iniciativas globais, como o Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres, o Acordo de Paris e a Nova Agenda Urbana.

Para MCR2030, a categoria "governo local" inclui todas as unidades administrativas subnacionais, tais como cidades, estados, vilarejos, distritos, províncias, regiões metropolitanas, etc. Mais informações: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/cidades-resilientes