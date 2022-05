EPT altera itinerário de duas linhas em Ponta Negra - Foto: Clarildo Menezes

EPT altera itinerário de duas linhas em Ponta Negra

Publicado 02/05/2022 18:43 | Atualizado 02/05/2022 18:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transporte (EPT), informa que de 4 a 9 de maio, o itinerário das linhas E01 (Ponta Negra via Manoel Ribeiro) e E14A (Jaconé via Sacristia) vão ser parcialmente alterados, devido ao evento Maricá Musical, que acontece na Praça Nossa Senhora das Graças (Ponta Negra).

Com a mudança, o ponto final da linha E01 será transferido para as proximidades do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) de Ponta Negra. Já a linha E14A não acessará a Praça Nossa Senhora das Graças, mas o restante do percurso será normal até o ponto final em Jaconé.

Itinerário dos ônibus

- Linha E01

Ida: Rodoviária – Av. Roberto Silveira – RJ 106 (sentido Saquarema) – Estrada Sampaio Corrêa (Jaconé) – Rua São Pedro Apóstolo – DPO de Ponta Negra

Volta: Praça de Ponta Negra – Av. Prefeito Arturzinho Rangel – Rua São Pedro Apóstolo – Estrada Sampaio Corrêa-Jaconé – RJ 106 (Sentido Saquarema) – Retorno – RJ 106 (Sentido Niterói) – Retorno Km 30 – RJ 106 (Sentido Saquarema) – Av. Roberto Silveira – Rodoviária

- E14A

Ida: Rodoviária – Av. Roberto Silveira – RJ 106 (Sentido Saquarema) – Estrada De Sampaio Corrêa Sentido Saquarema (RJ 118) – Rua São Pedro Apóstolo – Praça De Ponta Negra – Estrada De Jaconé – Estrada De Sampaio Corrêa Sentido Saquarema (Rj 118) – Condomínio Villagio Del Sole 2 – Estrada De Sampaio Corrêa Sentido Ponta Negra (Rj 118) – Av. Dois (Estrada Da Coreia) – Av. A (Av. Beira Mar) Sentido Saquarema – Rua 57

VOLTA: Rua 57 – Av. A (Av. Beira Mar) Sentido Ponta Negra – RJ 102 – Estrada De Sampaio Corrêa Sentido Ponta Negra (Rj 118) – Estrada De Jaconé – Rua São Pedro Apóstolo – Estrada De Sampaio Corrêa Sentido Maricá (RJ 118) – RJ 106 (Sentido Saquarema) – Retorno – RJ 106 (Sentido Niterói) – Retorno Km 30 – RJ 106 (Sentido Saquarema) – Av. Roberto Silveira – Rodoviária

Mais informações pelos telefones: (21) 2638-1825 (Ouvidoria EPT) e 99861-8813 (WhatsApp).