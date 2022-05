Fim de semana de homenagem ao Trabalhador e à Trabalhadora em Maricá - Foto: Elsson Campos

Publicado 02/05/2022 09:36 | Atualizado 02/05/2022 09:36

Maricá - O Dia do Trabalhador e da Trabalhadora está sendo celebrado em grande estilo neste fim de semana em Maricá, com a Praça Orlando de Barros Pimentel tomada pelas atividades promovidas pela Prefeitura em diversas áreas, como ação social dos órgãos públicos, além de diversão e lazer para todas as idades. A última atração do dia será o show de tributo ao Cazuza, de George Israel e Arnaldo Brandão. O prefeito Fabiano Horta lembrou que a festa volta a ser realizada após dois anos de pandemia da Covid-19, o que torna a homenagem ainda mais especial.

“"A gente luta para que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham dignidade, comida na mesa e emprego. Essa é uma luta incansável do dia a dia de cada órgão da Prefeitura. Celebrar essa data é motivo de muita alegria! E também comemorar que nós somos a terceira cidade do país que mais empregou no mês de março, resultado claro de que o trabalho está sendo bem feito”, afirmou o prefeito.

A festa começou na manhã de sábado (30/04), com atenção aos pequenos, que puderam desfrutar de brinquedos ao longo do dia, que foi encerrado pela música de Ronaldo Valentim, mímica e mágica com Os Sombras e apresentação do Teatro das Oprimidas. À noite, foi a vez dos adultos aproveitarem os shows de artistas e bandas locais, que integraram o projeto Maricá Musical II.

Ação social de vários órgãos municipais

No domingo (1º/05), a praça foi tomada por uma ação social conjunta de várias secretarias, com esporte (kickboxing, futmesa, altinha, zumba); saúde (testes rápidos para detecção de HIV, sífilis, hepatite B e C, orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST), distribuição de preservativos e vacinação infantil contra Covid-19); e Trabalho (emissão de carteiras de trabalho, cadastro em banco de empregos, solicitação do seguro-desemprego, corte de cabelo, design de sobrancelhas).

Também estiverem presente Assistência Social (acolhimento social, 2ª via de certidões de nascimento, casamento, óbito, declaração de hipossuficiência financeira para atendimento no Detran); e Políticas Inclusivas (teste da pisada para crianças até 9 anos, jogos pedagógicos, divulgação de cursos gratuitos do Centro de Referência em Políticas Inclusivas).

“É uma honra estar participando dessa festa. Poder elevar a autoestima das pessoas só me mostra que estou na profissão certa!”, comentou o barbeiro João Vitor Costa, de 17 anos, morador de Inoã.

Houve ainda distribuição de 280 mudas de árvores – dentro do projeto Maricá + Verde –, Feira do Produtor, Feira de Artesanato de Maricá (Feirarte) e apresentação de zumba, promovida pela Secretaria de Políticas para a Terceira Idade. A noite será de mais Caravana da Cultura e apresentações do Maricá Musical, com o 'Tributo a Cazuza – George Israel convida Arnaldo Brandão' encerrando o fim de semana de festa.

Para Fellype Bezerra, de 10 anos, as atividades recreativas estão sendo maravilhosas: “Estou amando poder brincar, ir no touro mecânico, fazer pinturas, encontrar meus amigos, estar com minha família... Estou adorando tudo aqui. Este é um dia muito feliz para mim!”, disse.

Tributo ao Cazuza

A apresentação terá toda a essência de Cazuza, que deixou uma rica obra com 120 canções gravadas e 246 composições. No tributo, serão apresentados os maiores sucessos da carreira do cantor e compositor, como “O tempo não para”, “Pro dia nascer feliz”, “Ideologia”, “Brasil” e “Down em mim”. A iniciativa é uma homenagem do cantor George Israel, que convida Arnaldo Brandão.

Para Elizangela Costa, de 46 anos, moradora de Chácaras de Inoã, o show trará lembranças antigas que só fará ela amar mais ainda o ídolo Cazuza.

“Estou adorando esses shows, essas atividades que estão fazendo no Dia do Trabalhador. Muito bom poder assistir a shows de qualidade gratuitamente. Acredito que esse projeto – Maricá Musical –, está valorizando a qualidade da música local e dando dimensão aos talentos da música. Cazuza embala e marca a vida de fãs apaixonados por suas letras sensíveis e atemporais, estou ansiosa!”, disse.