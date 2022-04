Em 2021, imagens ajudaram a elucidar 182 casos - Reprodução

Em 2021, imagens ajudaram a elucidar 182 casosReprodução

Publicado 30/04/2022 09:00

Em Maricá, a Prefeitura trabalha para que moradores e turistas se sintam seguros quando transitam a pé ou de carro pelas ruas. Além de guardas municipais e policiais do Proeis, a segurança na cidade conta com vigilância 24 horas, feita por agentes e câmeras de monitoramento.

Ao todo, são 124 equipamentos instalados em locais estratégicos, sendo 30 de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) para o monitoramento urbano e 94 pontos de OCRs (Optical Character Recognition), com tecnologia que permite a leitura das placas de carros. Qualquer veículo roubado ou clonado que passe pela cidade é identificado.



Dados divulgados pelo Centro Integrado de Segurança Pública confirmam que, em 2021, as imagens cedidas ajudaram a elucidar 182 casos entre roubos, furtos e ocorrências policiais. Além disso, de janeiro a dezembro foram 152 registros de roubos e furtos de veículos (68 roubos e 84 furtos) entre carros (54%), motos (34%), pick-ups (8%), mini vans (1,3%) e caminhões (1,3%). A maioria aconteceu aos domingos, entre 18h e meia-noite.



Entre os bairros com maior incidência estão: Inoã (13,8%); São José do Imbassaí (13,1%); Centro (10,5%); e Itaipuaçu (10,5% no Jardim Atlântico e 7,8% na praia).

Vale destacar que as câmeras também permitem o acompanhamento do fluxo do trânsito. Assim, a equipe pode se antecipar a engarrafamentos; monitorar locais de aglomeração; e identificar acidentes para que o resgate seja enviado ao local, entre outros.



“Essas ferramentas de gerenciamento tecnológicos colaboram com nosso trabalho e são capazes de alterar e melhorar o dia a dia das pessoas. As câmeras e seus sistemas apontam e possibilitam soluções diárias em nossas ruas, ajudam no atendimento célere de diversas ocorrências, possibilitam o cerco amplo ou restrito de veículos e/ou pessoas em fuga ou flagrantes. Elas já ajudaram a esclarecer crimes, salvar vidas e elucidar sequestros”, avalia o secretário de Ordem Públiwca e Gestão de Gabinete Institucional, Rhonaltt Bueno.





Guarda Municipal amplia visitas da Ronda Escolar

Agentes realizam ações preventivas no entorno e dentro das unidades em parceria com a Secretaria de Educação - Reprodução

Agentes realizam ações preventivas no entorno e dentro das unidades em parceria com a Secretaria de EducaçãoReprodução

Preocupada em promover a segurança nas escolas da cidade, a Guarda Municipal conta com o Grupamento de Ronda Escolar que realiza visitas diárias, das 8h às 17, às 76 unidades de ensino, sendo 65 escolas municipais, 10 unidades estaduais e uma federal. Com o aumento do efetivo a partir de maio, o número de agentes na Ronda Escolar também será ampliado para 14 profissionais, possibilitando estender o horário de visitação nas escolas até as 21 horas, contemplando os três turnos de aulas.



“Quando analisamos os atendimentos e solicitações de auxílio das unidades escolares, identificamos uma incidência maior de atendimentos nos momentos de entrada e saída dos turnos de aula”, explica o comandante da Guarda Municipal de Maricá, Jean Medeiros.

Criado há 19 anos, o Grupamento de Ronda Escolar de Maricá realiza ações preventivas de segurança nas unidades, além de zelar por seu entorno e participar de ações educativas em parceria com os gestores. É importante destacar que a corporação está ligada à Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop) e se divide em grupamentos, para facilitar sua atuação, nos mais diversos ambientes municipais em que atua.

O secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Rhonaltt Bueno, avalia: “Estamos vivendo um momento especial na Guarda Municipal com a chegada de novos profissionais e viaturas. Um grande investimento que vem sendo feito e que ressalta o nosso compromisso em atender às demandas do povo. Isso nos permite revitalizar e dinamizar a Ronda Escolar em nosso município, pois entendemos que cuidar das nossas crianças é cuidar do nosso futuro”.