Programação com competições, músicas, oficinas e muitos desafios atrai mais de 1,5 pessoas por dia - Clarildo Menezes

Publicado 30/04/2022 09:00

Maricá sedia o Festival de Basquete 3x3, realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar e a Confederação Brasileira de Basketball, em parceria com a Prefeitura de Maricá. O evento gratuito teve início em 25/04 e segue até 02/05 com muitos desafios, competições, músicas, DJs e grafiteiros produzindo arte ao vivo numa arena montada em Inoã. A expectativa é que pelo menos 1,5 mil pessoas passem por dia no local.

“Esse evento é um marco para Maricá. Um projeto que agrega valor para nossa meninada. Esta Elaine Nunes mos muito felizes em receber atletas de diversos lugares do Brasil e incentivar cada vez mais a nossa população a prática esportiva”, declarou o prefeito Fabiano Horta na cerimônia de abertura e início do Campeonato Brasileiro Escolar – seletiva para o Gymnasiade – que reuniu 56 equipes (28 femininas e 28 masculinas).

Secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt falou sobre a importância de estimular a competição saudável e o cuidado com a saúde através do esporte. “Tenho certeza de que a população irá abraçar esse estilo de basquete, que surgiu na rua e se tornou olímpico. Com isso, damos oportunidade aos moradores de conhecerem e terem acesso a mais uma modalidade esportiva”, afirmou.

Para a atleta Pâmela Oliveira, de Maceió, que está disputando pela primeira vez no Rio, a sensação de acompanhar e poder competir em um jogo de basquete 3x3 é única. “Está sendo muito importante e gratificante participar desse campeonato, jogar com as minhas amigas e sentir a adrenalina de perto”, contou.

Também fazem parte da programação o Circuito Nacional de 3x3 Etapa Sudeste, a Copa Maricá Open e Master e o Desafio Internacional Brasil x Argentina. Vale destacar que o evento é acessível e democrático. Reúne profissionais capacitados para receberem pessoas com deficiência física ou dificuldade de mobilidade, desde a abordagem até a participação das oficinas, que acontecem diariamente entre uma rodada e outra.





Casa da Mulher - Atendimento especializado às vítimas de violência



Há 11 anos, a Casa da Mulher de Maricá foi inaugurada e, de lá para cá, mais de dez mil mulheres vítimas de violência física, sexual, institucional e patrimonial foram atendidas. A maioria, com idades entre 31 e 40 anos, o que representa 25% do total de moradoras nesta faixa etária. Dessas, duas mil permanecem recebendo assistência.

“Toda mulher pode procurar a Casa da Mulher. Estamos de portas abertas e não é necessário nenhum encaminhamento. Nossos atendimentos acontecem com agendamento, mas em casos emergenciais a equipe acolhe e oferece orientação psicológica e jurídica imediatamente”, explica a coordenadora de Políticas para Mulheres, Luciana Piredda.

O espaço conta com profissionais capacitados para atendimento psicológico, orientação jurídica e assistência social. O que já era bom vai ficar ainda melhor porque a Casa da Mulher Heloneida Studart está sendo revitalizada.

A conclusão da obra está prevista para o final do semestre e inclui auditório, academia para terceira idade, pergolado, espaços de socialização, horta comunitária, sala multiuso, salão de beleza, espaços para cursos profissionalizantes e brinquedoteca.