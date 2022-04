Famílias que residiam no local recebem aluguel social e terão prioridade no programa de reassentamento - Foto: Anselmo Mourão

Famílias que residiam no local recebem aluguel social e terão prioridade no programa de reassentamentoFoto: Anselmo Mourão

Publicado 29/04/2022 16:32 | Atualizado 29/04/2022 16:33

Maricá - A Prefeitura de Maricá demoliu, na manhã desta sexta-feira (29/04), três casas construídas em área de risco no Morro do Amor, em Araçatiba. O terreno em que foram erguidas as residências foi classificado pelos técnicos da da Secretaria de Proteção e Defesa Civil como de risco geológico nível 4, o mais alto na escala, com alta possibilidade de desmoronamento em caso de chuva forte. Outras duas casas no entorno já haviam sido demolidas, também devido à chance de acidentes.

As famílias que viviam no local foram cadastradas pela Secretaria de Habitação e Assentamentos Humanos serão incluídas nos projetos de reassentamento da pasta - atualmente, elas já recebem o aluguel social. O secretário Victor Maia afirmou que essas pessoas terão prioridade para receber novas casas.

"É uma preocupação nossa, não só de garantir a segurança das pessoas que atualmente vivem em áreas de risco, mas também de acolhê-las da melhor maneira: por isso buscamos agilizar o repasse do aluguel social logo após a remoção e damos prioridade a esses moradores nos programas de reassentamento da Prefeitura", diz Maia.

Assistente social da secretaria, Sely Cristina explicou que, após a avaliação geológica da Defesa Civil, em 2019, começou o processo de cadastramento das famílias locais, visando justamente a remoção de moradores da localidade. Com a chegada da pandemia de Covid-19, o trabalho teve que ser paralisado e foi retomado este ano. Após a conclusão da derrubada das casas - feita com apoio de homens da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) - o terreno será limpo e receberá um equipamento público, como uma praça, impedindo que o local seja ocupado por novas construções irregulares.