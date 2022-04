Edição desta quarta-feira encerrou competições para seletivas e teve clínicas da modalidade para crianças da Escola Municipal - Foto: Divulgação

Publicado 28/04/2022 18:12 | Atualizado 28/04/2022 18:13

Maricá - O Maricá 3x3 de Basquete teve seu primeiro campeonato encerrado nesta quarta-feira (27), com classificados para a Gymnasiade - a ser realizado na cidade de Normandia (França) -, e premiados com medalhas de ouro, prata, bronze e cobre. No total, 56 equipes (28 femininas e 28 masculinas), de todos os estados do Brasil, disputaram o torneio Campeonato Brasileiro Escolar em três dias de evento.

O Campeonato é uma iniciativa da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em conjunto com a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. As competições acontecem a partir das 8h e vão até dia 2 de maio, com entrada franca. E, além de promover o Campeonato Brasileiro Escolar (seletiva para Gymnasiade), irá realizar a Copa Maricá Escolar 3x3; a etapa sudeste do Circuito Nacional 3x3; a Copa Maricá Open e Master; e o Desafio Internacional Brasil x Argentina.

Atletas com idade entre 16 e 18 anos se classificam para Gymnasiade

A classificação com a entrega das medalhas (ouro, prata, bronze e cobre) do Campeonato Brasileiro Escolar foi anunciada na tarde desta quarta-feira (27). As equipes de Santa Catarina (feminina) e de São Paulo (masculina), conquistaram as vagas para disputar o Basquete 3×3 em Normandia (França).

Para a representante da equipe feminina de Santa Catarina, Paula Bernardo de Carvalho, receber essa oportunidade é uma grande honra. “É uma emoção única! Estamos conquistando aos poucos nosso espaço no basquete, temos honra em ter ganhado aqui em Maricá. A nossa missão é representar o Brasil da melhor forma na Gymnasiade”, disse a atleta.

“Nos preparamos para disputar com esses grandes atletas que aqui estavam reunidos. Demos o nosso máximo e vamos dar o nosso melhor nos jogos da França. Iremos representar bem o nosso país!”, comentou o jogador da equipe masculina de São Paulo, Lucas Segantini.

Em segundo lugar, ficou a equipe feminina do Rio de Janeiro e masculina do Espírito Santo, com medalha de ouro; em último lugar no pódio: Paraná (feminina) e Rondônia (masculina), com bronze.

Alunos das escolas municipais aprendem com clínica de basquete 3x3

As clínicas (oficinas esportivas) foram o grande destaque do último dia do Campeonato Brasileiro Escolar com a presença do ex-jogador de basquete Enio Ferreira, contando com a participação de 200 alunos das escolas municipais Aniceto Elias, Clério Boechat e Darcy Ribeiro.

Enio Ferreira orientou crianças presentes em Inoã, ensinando as principais técnicas necessárias para a prática do basquete 3x3.

"Parabéns aos responsáveis pelo evento. Uma iniciativa que trouxe uma modalidade querida no país. E, poder ministrar essas clínicas está sendo gratificante", comentou.

Hasafi Geronimo, 8 anos, mencionou que além de aprender, se divertiu bastante. "Meu sonho é ser jogador de basquete profissional. Nunca tive a oportunidade de ver um jogo de basquete presencialmente e, hoje, foi maravilhoso! Nunca vou esquecer", disse.

Evento segue nesta quinta-feira (28) com Copa Maricá Escolar 3x3 de Basquete



Nesta quinta-feira (28), começa a Copa Maricá Escolar 3x3 de Basquete, na Arena Basquete Maricá 3x3, em Inoã. Times das escolas do município de Maricá se enfrentam em busca da vitória.

Programação

25 a 27 de abril: Campeonato Brasileiro Escolar – seletiva para Gymnasiade, Olímpiadas Escolares, Normandia em 2022. Também terá oficina esportiva com aulas de basquete em parceria com a Secretaria de Educação. ENCERRADO

28 de abril: Copa Maricá 3×3 – Escolar. Vale ressaltar que o aluno interessado em participar deve procurar a secretaria de sua escola para mais informações.

29, 30 de abril e 1º de maio: Circuito Nacional de 3×3 – Etapa Sudeste

30 de abril e 1º de maio: Copa Maricá Open e Master

2 de maio: Desafio Internacional BRA X ARG

Local: arena montada na Rua Euclides Paulo da Silva, sem número, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã.