Dia do Trabalhador e da Trabalhadora será celebrado sábado e domingo em Maricá - Foto: Divulgação

28/04/2022

Maricá - A Prefeitura de Maricá organizou uma extensa programação com serviços gratuitos de diversas áreas, como saúde, assistência social e trabalho; além de diversão e lazer para todas as idades em comemoração do Dia do Trabalhador, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. No sábado (30/04) e no domingo (1º/05), as secretarias de Trabalho; Cultura; Esporte; Cidade Sustentável; Agricultura, Pecuária e Pesca; Políticas Inclusivas; Políticas para a Terceira Idade; Turismo; e Promoção e Projetos Especiais, além da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), oferecerão várias atividades para quem for ao local.

O prefeito Fabiano Horta lembrou que a festa volta a ser realizada após dois anos de pandemia da Covid-19, o que torna a homenagem ainda mais especial. "Nada mais justo que nos esforcemos para oferecer o melhor às trabalhadoras e aos trabalhadores maricaenses, com animação e alegria, numa grande confraternização, sem descuidar de quem está em busca de uma oportunidade: vamos ter cadastros para banco de vagas de emprego, emissão de documentos e divulgação dos cursos profissionalizantes do programa Qualifica Maricá", disse.

A festa começa no sábado (30/04), das 9h às 19h, com diversas atividades para crianças, com brinquedos como pula-pula e piscina de bolas; das 16h às 18h, será o momento da Caravana da Cultura, com música de Ronaldo Valentim e Márcio, show de mímica com Os Sombras, e apresentação do Teatro das Oprimidas. Das 20h em diante, artistas e bandas locais sobem ao palco no projeto Maricá Musical, da Secretaria de Cultura: Leandro Brunno e Banda (20h), Luiz Barreto Trio (21h), Black Mother (22h), Banda RJ-106 (23h).

Ação conjunta dos órgãos municipais no Centro

No domingo (1º/05), Dia do Trabalhador, a praça será ocupada por uma ação conjunta de várias secretarias. A programação tem início às 9h e vai até o meio-dia, com serviços das secretarias de Esporte (kickboxing, futmesa, altinha, zumba); Saúde (testes rápidos para detecção de HIV, sífilis, hepatite B e C, orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST), distribuição de preservativos e vacinação infantil contra Covid-19); e Trabalho (emissão de carteiras de trabalho, cadastro em banco de empregos, solicitação do seguro-desemprego, corte de cabelo, design de sobrancelhas).

Cidade Sustentável vai distribuir mudas de árvores com projeto Maricá + Verde; Assistência Social fará acolhimento social, e 2ª via de certidões de nascimento, casamento, óbito, declaração de hipossuficiência financeira para atendimento no Detran; Agricultura, Pecuária e Pesca vai realizar a Feira do Produtor e oficina ensinando como fazer uma horta na casca do coco; já Políticas Inclusivas fará o teste da pisada (para crianças até 9 anos), jogos pedagógicos, divulgação de cursos gratuitos do Centro de Referência em Políticas Inclusivas (CRPI); e Políticas para a Terceira Idade vai fazer uma apresentação de zumba.

A Praça Orlando de Barros Pimentel abrigará, ainda, no domingo, uma edição da Feira de Artesanato de Maricá, a Feirarte, que normalmente acontece na Praça Conselheiro Macedo Soares (Praça do Turismo). No mesmo dia, a Secretaria de Cultura vai proporcionar as atrações, de 16h às 18h, da Caravana da Cultura, com contação de histórias com Lili Dias, que terá tradução em Libras; espetáculo de mágica e mímica com Os Sombras, o Mágico Dragon, e música com Ronaldo Valentim. Das 19h às 21h, vai começar o Maricá Musical, com shows de Izabel Salles & Zhambezzi Blues, Tributo a Cazuza – George Israel convida Arnaldo Brandão.

Programação completa:

Sábado (30/04):

13h às 19h - brinquedos infláveis e atividades para crianças.

16h às 18h - Caravana da Cultura: Ronaldo Valentim e Márcio (música), Os Sombras (mágica e mímica), Teatro das Oprimidas.

20h à 0h - projeto Maricá Musical: Leandro Brunno e Banda (20h); Luiz Barreto Trio (21h); Black Mother (22h); Banda RJ-106 (23h).

Domingo (1º/05):

9h às 18h - parque infantil;

9h às 12h - ação social conjunta de diversas secretarias;

Esporte: aula aberta e apresentação de kickboxing, futmesa, altinha, pingue-pongue, zumba, pintura corporal, arte com bolas infláveis);

Saúde: testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST), distribuição de preservativos, e dia D de vacinação infantil contra Covid-19;

Trabalho: divulgação de cursos do Programa Qualifica Maricá, emissão de carteira de trabalho, entrada no seguro-desemprego, cadastro em banco de vagas, corte de cabelo e design de sobrancelhas por alunos de qualificação profissional da secretaria;

Cidade Sustentável: projeto Maricá + Verde;

Assistência Social: acolhimento social, 2ª via de certidões de nascimento, casamento, óbito, declaração de hipossuficiência financeira para atendimento no Detran;

Agricultura, Pecuária e Pesca: Feira do Produtor, oficina "Horta no coco";

Políticas Inclusivas: teste da pisada (para crianças até 9 anos), jogos pedagógicos, divulgação de cursos gratuitos do Centro de Referência em Políticas Inclusivas (CRPI);

Políticas para a Terceira Idade: apresentação de zumba;

16h às 18h - Caravana da Cultura: contação de histórias com Lili Dias, com tradução em Libras, Os Sombras (mágica e mímica), Mágico Dragon, Ronaldo Valentim (música);

19h às 21h - Maricá Musical: Izabel Salles & Zhambezzi Blues (19h), Tributo a Cazuza – George Israel convida Arnaldo Brandão (20h).