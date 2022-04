Maricá 3x3 de Basquete reúne estudantes, atletas e moradores em Inoã - Foto: Tati Amaya

Publicado 27/04/2022 09:23

Maricá - O Maricá 3x3 de Basquete agitou a população nesta terça-feira (26), dia ensolarado na Arena Basquete 3x3, em Inoã, com o Campeonato Brasileiro Escolar e atividades esportivas voltadas ao basquete 3x3 – equipes compostas por três jogadores em quadra e um reserva.

O Campeonato que reúne 56 equipes (28 femininas e 28 masculinas), é uma iniciativa da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em conjunto com a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. As competições acontecem a partir das 8h e vão até dia 2 de maio, com entrada franca.

Alunos do município aprendem com clínica de Enio Ferreira

As clínicas (oficinas esportivas) foram o grande destaque com a presença do ex-jogador de basquete Enio Ferreira, contando com a participação de 165 alunos, sendo da Escola Municipal Marisa Letícia Lula da Silva, da Escola Municipal Amanda Pena e do Centro Educacional Lagomar.

Lorimar Dornelas, diretora da Escola Municipal Marisa Letícia Lula da Silva, reforçou o impacto social da iniciativa, essencial para iniciar as crianças no esporte, além de promover a saúde física.

“Foi incrível trazer os alunos da escola a esse evento. É muito importante termos essas clínicas para os nossos alunos, aqui eles puderam ter acesso ao jogo, assistir uma partida do campeonato e receber dicas em uma quadra profissional, com um jogador de basquete. Isso, com certeza, é enriquecer!”, ressaltou.

Uma das participantes da aula foi Andressa Vithoria, de 10 anos, que concordou com o depoimento da diretora, pontuando que pretende fazer do basquete seu trabalho.

"Eu achei muito legal poder estar aqui hoje. Aprendi bastante sobre o basquete - o único esporte que gosto de praticar. Curti demais o evento e foi maravilhoso poder receber esses conselhos e treinamentos. Com certeza irei me tornar uma grande profissional de basquete, esse é o meu sonho!", comentou Andressa.

Campeonato Brasileiro Escolar continua nesta quarta-feira (27) com entrega das medalhas

O Campeonato acontece até quarta-feira (27), reunindo 56 equipes de todo o Brasil (28 femininas e 28 masculinas), compostas por três jogadores em quadra e um reserva. A pontuação também é diferente do basquete convencional, cestas de dentro do perímetro valem um ponto e de fora, dois. A classificação com a entrega das medalhas (ouro, prata, bronze e cobre) do Campeonato Brasileiro Escolar será anunciada no final da quarta-feira.

E, além de promover o Campeonato Brasileiro Escolar (seletiva para Gymnasiade), irá realizar a Copa Maricá Escolar 3x3; a etapa sudeste do Circuito Nacional 3x3; a Copa Maricá Open e Master; e o Desafio Internacional Brasil x Argentina

Programação

25 a 27 de abril: Campeonato Brasileiro Escolar – seletiva para Gymnasiade, Olímpiadas Escolares, Normandia em 2022. Também terá oficina esportiva com aulas de basquete em parceria com a Secretaria de Educação.

28 de abril: Copa Maricá 3×3 – Escolar. Vale ressaltar que o aluno interessado em participar deve procurar a secretaria de sua escola para mais informações.

29, 30 de abril e 1º de maio: Circuito Nacional de 3×3 – Etapa Sudeste

30 de abril e 1º de maio: Copa Maricá Open e Master

2 de maio: Desafio Internacional BRA X ARG

Local: arena montada na Rua Euclides Paulo da Silva, sem número, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã.

Crédito das fotos: Paulo Loureiro e Tati Amaya