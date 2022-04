Com jornada de 35 horas/aula, entre atividades teóricas e práticas, o curso começou dia 25/04 e acontece no auditório do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, no Centro - Foto: Divulgação

Com jornada de 35 horas/aula, entre atividades teóricas e práticas, o curso começou dia 25/04 e acontece no auditório do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, no CentroFoto: Divulgação

Publicado 27/04/2022 09:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá, em parceria com a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, promove, até 30/04, o Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público para guardas municipais e agentes da Defesa Civil. Ao todo, 22 servidores serão habilitados para fiscalizar as lagoas e orlas da cidade e atuar em casos de enchentes, pois poderão conduzir ou tripular pequenas embarcações de até oito metros de comprimento e moto aquática.

Com jornada de 35 horas/aula, entre atividades teóricas e práticas, o curso começou dia 25/04 e acontece no auditório do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, no Centro, por intermédio do Centro de Estudos da Guarda Municipal de Maricá.

Os 12 guardas municipais e dez agentes da Defesa Civil participam de instruções sobre nomenclatura da embarcação, legislação aquaviária, manobras da embarcação, segurança e sobrevivência pessoal, comunicações, estabilidade, meteorologia, navegação e motor propulsor. Ao final, os alunos farão uma avaliação prática na Lagoa do Boqueirão para atestar o aprendizado do conteúdo.

“Capacitamos os servidores para atuarem de forma preventiva na preservação do patrimônio ecológico ambiental do nosso município, e em parceria com outras secretarias. Hoje, já realizamos em terra as diligências e agora poderemos estender essas ações para o sistema lagunar e litoral da cidade”, explicou o comandante da Guarda Municipal, Jean Medeiros.

As atuações são norteadas pela Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, que regula a proteção do patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas.