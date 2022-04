O corpo foi removido e o caso registrado na 82ª DP no Centro de Maricá - Foto: LSM

O corpo foi removido e o caso registrado na 82ª DP no Centro de MaricáFoto: LSM

Publicado 27/04/2022 16:56

Maricá - Em uma ação do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) no MCMV e Itaipuaçu um jovem rapaz morreu após uma troca de tiros entre policiais e bandidos, a ação aconteceu na madrugada desta quarta-feira (27).

Populares informaram que o rapaz foi baleado não resistiu e veio a óbito no local, após o tiroteio.

A ação do BOPE foi intuito de repressão do narcotráfico no local e o Batalhão Especial foi recebido a tiros, segundo informações.

Foi realizado a perícia técnica no local e o corpo do adolescente foi removido pelo Rabecão da Defesa Civil para o IML e o caso foi registrado na 82ª DP no Centro de Maricá e será investigado.