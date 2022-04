Ao todo, 85 pessoas participaram do workshop de responsabilidade técnica e da palestra sobre leishmaniose - Foto: Divulgação

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Cepa), promoveu nesta quarta-feira (27/04), no auditório do Banco Mumbuca, o curso de responsabilidade técnica e a palestra com o tema “Leishmaniose – um olhar dentro da saúde animal: perspectivas e desafios”, apresentada por Paulo Abilio Varella Lisboa. Ao todo, 85 estudantes e médicos veterinários participaram do workshop.

“Agradecemos ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) pela parceria, pelo curso e a palestra com temas tão relevantes para os profissionais da área. Agradeço, também, no sentido de buscar melhorar ou garantir a condição de bem estar dos animais de nossa cidade. Nosso objetivo é promover outros eventos como esse, com temas variados”, comentou o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes.

Para a estudante de veterinária, Caroline Caetano, moradora de Bambuí, o evento dá oportunidade para veterinários se especializarem no próprio município. “É necessário termos mais palestras como essa em Maricá. Consegui aprender sobre assuntos que eu não tinha conhecimento e me aprimorar dentro da minha futura área de atuação”, disse.