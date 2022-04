Temporada terá, ainda, Circuito Brasileiro de Basquete 3x3, Copa Maricá Open e Master e o Desafio Internacional Brasil x Argentina - Foto: Divulgação

Temporada terá, ainda, Circuito Brasileiro de Basquete 3x3, Copa Maricá Open e Master e o Desafio Internacional Brasil x ArgentinaFoto: Divulgação

Publicado 29/04/2022 09:56 | Atualizado 29/04/2022 09:57

Maricá - O Maricá 3x3 de Basquete levou muita diversão e incentivo à prática esportiva, nesta quinta-feira (28), aos dez times, sendo eles das escolas municipais CAIC Elomir Silva, Antônio Lopes, Clério Boechat, Amanda Peña, Joana Benedicta Rangel e dos colégios particulares HMS, Lagomar e Santa Mônica, que se inscreveram para participar da Copa Maricá Escolar 3x3 de Basquete, na Arena Basquete Maricá 3x3, em Inoã. Todos foram premiados com medalhas de ouro, prata e bronze.

As competições acontecem até dia 2 de maio e tem entrada franca. E, além de promover a Copa Maricá Escolar 3x3, acontecerá a etapa sudeste do Circuito Brasileiro de Basquete 3x3; a Copa Maricá Open e Master; e o Desafio Internacional Brasil x Argentina.

Iniciativa une esporte, lazer e bem estar

O evento é promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em conjunto com a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Secretaria de Educação. O objetivo da iniciativa é fomentar a prática esportiva e trazer benefícios à saúde da população, através de atividades gratuitas que garantem a inclusão dos moradores e alunos nesse processo.

“Poder trazer os alunos para participar e ver essas competições é enriquecedor. Hoje estou com duas equipes competindo e se divertindo aqui na quadra, uma é feminina e outra masculina, eles aprenderam bastante aqui!”, afirmou a professora de Educação Física da E.M. Amanda Peña, Izadora lebtag.

O primeiro ouro veio da equipe da E.M. Amanda Peña, que é composta por Maria Guadalupe, Eduarda Afonso, Ana Luiza Côrtes e Ellen Moura. Já a equipe masculina que também recebeu ouro, composta pelos atletas Derek Muzzy, Crisan Sá, Miguel Gramião e Bernardo Velasco, veio do Colégio Santa Mônica.

Para a representante da equipe feminina, Maria Guadalupe, 15 anos, receber essa oportunidade é muito importante. “É uma emoção enorme, nunca jogamos em uma quadra profissional, foi maravilhoso! Sensação única poder participar com minha equipe contra outras escolas. Estamos muito felizes e nunca imaginamos ganhar a Copa Maricá Escolar 3x3”, disse.

“Nos preparamos para disputar com outros times daqui das escolas de Maricá. Foram jogos emocionantes. Agradecemos aos envolvidos na realização deste evento”, comentou o jogador da equipe masculina, Derek Muzzy.

Circuito Brasileiro de Basquete 3×3 (etapa Sudeste) começa nesta sexta-feira (29)

Nesta sexta-feira (29), a partir das 9h, começa o Circuito Brasileiro de Basquete 3×3 – etapa Sudeste, na Arena Basquete Maricá 3x3, em Inoã. A temporada terá seis etapas nacionais, a grande final nacional, além de uma Super Etapa. Essa etapa irá contemplar as categorias sub-18, sub-23 e adulto, tanto no masculino quanto no feminino.

O projeto terá as etapas Sudeste em Maricá, além das etapas Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e São Paulo. Ainda terá a etapa nacional – quando as melhores equipes das regionais se reúnem para saber quem será o campeão. Além da Sudeste, somente a Nordeste já está definida - será em Salvador, na Bahia, entre 20 e 22 de maio.

Programação

25 a 27 de abril: Campeonato Brasileiro Escolar – seletiva para Gymnasiade, Olímpiadas Escolares, Normandia em 2022. Também terá oficina esportiva com aulas de basquete em parceria com a Secretaria de Educação. ENCERRADO

28 de abril: Copa Maricá 3×3 – Escolar. Vale ressaltar que o aluno interessado em participar deve procurar a secretaria de sua escola para mais informações. ENCERRADO

29, 30 de abril e 1º de maio: Circuito Nacional de 3×3 – Etapa Sudeste

30 de abril e 1º de maio: Copa Maricá Open e Master

2 de maio: Desafio Internacional BRA X ARG

Local: arena montada na Rua Euclides Paulo da Silva, sem número, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã.