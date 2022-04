Dia D acontece na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, como parte da programação do Dia do Trabalho - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 28/04/2022 18:16 | Atualizado 28/04/2022 18:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza no domingo (1°/05) o dia D de vacinação infantil contra a Covid-19 na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, das 9h às 12h, oferecendo a primeira e a segunda dose dos imunizantes pediátricos. A iniciativa visa ampliar a adesão à vacina pela faixa etária de 5 a 11 anos e acontece em meio às comemorações do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, que contará com diversas atividades e serviços gratuitos no local.

“Aproveitamos que será um dia com várias atrações para adultos e crianças, com brinquedos, música ao vivo, show de mágica e mímica, para incentivar ainda mais vacinação contra a Covid-19. Além disso, é uma ótima oportunidade aos pais e responsáveis que não podem ir durante a semana até uma unidade de saúde”, destacou a subsecretária da Rede de Atenção Ambulatorial e Saúde Coletiva, Claudia Rogeria de Lima.

Cerca de 76% do público estimado já foi vacinado

Maricá já aplicou a primeira dose contra a Covid-19 em mais de 11.700 crianças, até o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde no dia 25/04. O número corresponde a cerca de 76% do público estimado para a faixa etária vacinável. Que receberam a segunda dose pediátrica da vacina já somam 5.344 crianças.

O município segue em repescagem permanente de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, aplicando a primeira e a segunda dose infantil, com intervalo de 28 dias para CoronaVac e oito semanas para Pfizer pediátrica, em quatro Unidades de Saúde da Família (USF): Central, Inoã II, Barroco e Bambuí. Para a vacinação, é exigido que o responsável legal leve a caderneta de vacinação, além de um documento de identidade ou certidão de nascimento da criança.

Polos de vacinação infantil:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

USF Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

USF Inoã II – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/n, (ao lado do DPO).

USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.

USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n.