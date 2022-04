Cadastramento das famílias foi realizado em quatro polos de atendimento - Evelen Gouvea

Publicado 30/04/2022 09:00

Prefeito de Maricá, Fabiano Horta, anunciou no dia 25/04 mais duas medidas socioeconômicas de extrema importância para as vítimas do temporal que atingiu a cidade na noite de 1º de abril: o “Auxílio Recomeço” e o “Mumbuca Suporte”. Ambas foram criadas com o objetivo de auxiliar os moradores a reconstruírem as residências atingidas, com as reformas necessárias e na aquisição de móveis e eletrodomésticos destruídos.

Com o “Auxílio Recomeço”, famílias cadastradas num dos polos de atendimento da Prefeitura entre os dias 05 e 09/04, que estejam em situação de emergência ou vulnerabilidade temporária e tenham renda mensal de até três salários mínimos, conquistam o direito ao benefício de cinco mil mumbucas. É necessário que os beneficiários tenham residência fixa no município, além de inscrição no CadÚnico e laudo emitido pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil.

É importante destacar que o benefício será pago apenas uma vez, por núcleo familiar, não podendo ser acumulativo. O prazo para a utilização da quantia fica estipulado em dois meses.

Caso seja constatado o pagamento para duas pessoas ou mais que morem na mesma casa, os beneficiários serão penalizados e os valores deverão ser devolvidos aos cofres públicos. A relação completa, com os nomes de todos os beneficiários aptos que garantiram o direito ao benefício foi divulgada no Jornal Oficial de Maricá (JOM), publicado na quarta-feira, dia 27/04.

Como em Maricá as políticas públicas são pensadas para todos, pessoas com renda mensal acima de três salários mínimos que foram vítimas das chuvas também foram lembradas pelo governo com a criação do “Mumbuca Suporte” e passam a ter direito a uma linha de crédito com valor entre três e dez mil mumbucas, com taxas de juros zero nos créditos de até cinco mil mumbucas.

O projeto de lei que regulamenta essa concessão da linha crédito já foi encaminhado à Câmara Municipal, votado e aprovado. Agora, será iniciado o cadastramento dos interessados para que os créditos sejam concedidos.

“Queremos tranquilizar nossos cidadãos e garantir que nossa equipe trabalhou incansavelmente para que essas medidas fossem providenciadas no menor tempo possível. Dessa forma, esperamos que as pessoas possam recomeçar e reconstruir seus lares atingidos por aquela forte chuva”, explicou o prefeito Fabiano Horta, em pronunciamento transmitido na página da Prefeitura.











Prefeitura age rápido para que todas as vítimas sejam amparadas

Defesa Civil mapeaou os bairros atingidos e constatou que quase 10 mil residências foram prejudicadas - Katito Carvalho

A atuação do poder público foi rápida, assim como as medidas pensadas para que as pessoas pudessem voltar às suas rotinas o quanto antes, com dignidade.

Além da abertura imediata de abrigo emergencial no CEM Joana Benedicta Rangel, as primeiras medidas de apoio às vítimas foram anunciadas no dia seguinte às chuvas, com o pagamento do aluguel social no valor de 1.500 mumbucas.

Na mesma semana, o prefeito determinou a prorrogação do Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT) até dezembro, no valor de 600 mumbucas e aumentou o valor do benefício do programa Renda Básica da Cidadania (RBC) para 200 mumbucas.

A Defesa Civil mapeou os 25 bairros mais atingidos, constatou que quase dez mil residências foram prejudicadas, emitiu 51 autos de interdição total e 65 de interdição parcial.

Em meio à dor, o reencontro comovente

Morador de Bambuí e seu fiel companheiro, Valente, foram abrigados pela Prefeitura pós-enchente - Clarildo Menezes

Mais de 1.500 vistorias já foram realizadas. Atualmente, 150 famílias recebem o aluguel social. Outras 100 continuam hospedadas em pousadas da cidade, com os custos mantidos pela prefeitura.



Em meio a tanta dor, histórias de perdas materiais, solidariedade e emoção como o caso de Modesto Araújo de 73 anos. Morador de Bambuí, o idoso teve sua casa alagada e só redescobriu a felicidade ao reencontrar seu fiel companheiro: o cão Valente, um vira-lata caramelo, que havia fugido após a mudança para o abrigo. Ele foi encontrado vagando pelas ruas da cidade.

Capturado, Valente foi levado para o abrigo em que o dono estava. Emocionado, seu Modesto precisou ser atendido por uma equipe médica, por causa de uma alteração na pressão arterial.

“Fico muito emocionado, pois já havia perdido as esperanças de encontrar o Valente. Não estava conseguindo me alimentar sem ele, porque tudo que eu como, também dou para ele comer. Ele vive comigo desde pequenininho e não sei mais viver sem o meu melhor amigo. É o bem mais importante da minha vida. Não vejo a hora de poder ter uma casa para nós dois”, contou Modesto, que havia sido resgatado e só aceitou abandonar sua casa quando recebeu autorização para carregar seu cãozinho, com quem vive há 12 anos.