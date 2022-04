Mais de 10 mil pessoas prestigiaram o festival durante feriado - Marcos Fabrício

Publicado 30/04/2022 09:00

Quem passou por Maricá no feriado, entre os dias 20 e 24/04, pode contemplar o pôr do sol com muita música, arte e gastronomia. Mais de dez mil pessoas prestigiaram o Festival Pedacinho de Céu e acompanharam as apresentações de chorinho, samba, pagode e clássicos da MPB com artistas locais no palco flutuante, montado no espelho d´água da Lagoa de Araçatiba.

Inspirado na Praia de Jacaré, em João Pessoa (Paraíba), o evento promovido pela Prefeitura deu a moradores e turistas a oportunidade de conhecer produtos variados na Feira de Artesanato de Maricá (Feirarte) e degustar comidas e petiscos especiais no amplo espaço de gastronomia, numa estrutura montada ao lado do deck Pôr do Sol.

“O pôr do sol de Araçatiba é um símbolo forte que orgulha Maricá e cultiva essa contemplação permanente, uma experiência muito marcante. Revitalizamos este espaço há pouco tempo com a construção do deck, e agora queremos promover muita vida cultural e artística. O projeto vai entrar no nosso calendário de eventos para ressaltar esse espetáculo natural e único que temos em Araçatiba”, disse o prefeito Fabiano Horta.

“É um projeto que nasce mostrando as belezas da cidade, a história e a cultura com artistas daqui e de todo o país. Esse projeto deu certo, mostrando o que a gente tem de melhor, o nosso povo”, completou o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto.

Ao som de “Choro da Gafieira”, Eliete Véras, 68 anos, destacou a harmonia das músicas no local. “Quem não veio perdeu, porque o evento foi fantástico. Aqui pude apreciar esse belo pôr do sol com essa música agradável. É para curtir do entardecer até o anoitecer”, frisou a moradora de Itapeba.

Thayná Guimarães, 27 anos, veio de Pilares para prestigiar o evento. “Lá onde eu moro, não tem nada assim. Estou adorando. Para as crianças, então, é ótimo. A identificação deles é um algo a mais. O local é lindo e a música, excelente. Estou muito feliz de poder trazer minha família”, concluiu.





Maricá Esporte Fest nas praias da Barra e de Itaipuaçu

Evento esportivo reuniiu mais de 6.500 pessoas em três fins de semana - Nariene Xavier

Um evento com muito esporte, cultura e lazer, que atraiu mais de 6.500 pessoas. Assim foi o Maricá Esporte Fest, realizado pela Prefeitura, simultaneamente, nas praias da Barra e de Itaipuaçu, em três fins de semana.

Quem passou por esses locais, teve contato com diversas modalidades e mecanismos que garantiram acessibilidade às pessoas com deficiência (PcD), como rampas de acesso, tenda específica para estadia e atendimento especializado nos equipamentos.

Entre as oficinas de iniciação esportiva e competições: vôlei de praia, futevôlei, beach soccer, altinha e skate. Todas com a participação de atletas renomados, como o ex-jogador de vôlei Giovane Gávio, bicampeão olímpico e atual técnico da seleção brasileira sub-21.

Outras opções de diversão foram: aulão de fitdance, show de pagode com Thiago Martins, apresentação da bateria da Estação Primeira de Mangueira e atividades nos equipamentos de lazer e esportes radicais, como tirolesa, arvorismo, pista de skate, giro-bike e acqua ball (bola inflável que flutua na água).

“Ter um evento como esse em Maricá é essencial para incentivar a prática esportiva nos jovens da cidade. Pude compartilhar um pouco da minha experiência e ensinar as principais técnicas do beach soccer às crianças e adolescentes num momento de formação de futuros atletas e do primeiro contato com o esporte”, disse o atleta Robertinho, ex-goleiro da seleção brasileira de futebol de areia e sete vezes campeão mundial.

“Muito bom ter essa aula para aprendermos mais de um esporte que gostamos tanto. Adorei ter conhecido de perto um atleta do futebol de areia e, por causa das dicas dele, a partir de agora, vou jogar muito melhor”, afirmou Rian Maciel, de apenas 8 anos.