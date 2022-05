Imunização deve ser feita quatro meses após a primeira dose de reforço - Foto: Divulgação

Imunização deve ser feita quatro meses após a primeira dose de reforço Foto: Divulgação

Publicado 02/05/2022 13:56 | Atualizado 02/05/2022 14:51

Maricá - A Prefeitura de Maricá inicia nesta terça-feira (03/05) a aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) contra a covid-19 nos idosos da faixa etária dos 70 anos. A vacinação deste público inicia pelos idosos de 79 e 78 anos nos dias 03 e 04/05; seguindo para 77 e 76 anos em 05 e 06/05; 75 e 74 em 09 e 10/05; 73 e 72 em 11 e 12/05; chegando a 71 e 72 anos nos dias 13 e 16/05. A dose estará disponível em oito polos fixos de vacinação para quem recebeu o primeiro reforço há, no mínimo, quatro meses.

Para a aplicação da dose, o idoso deve apresentar um documento de identidade com foto, CPF, além do comprovante de vacinação em um dos polos do município. Os idosos acamados ou com dificuldade de locomoção severa podem receber a vacina em casa. Basta agendar na sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência.

“Iniciamos a aplicação da segunda dose de reforço nos idosos com 80 anos ou mais, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Agora estamos ampliando para a faixa etária dos 70 anos, visto que a imunidade proporcionada pela vacina vai reduzindo ao longo do tempo, principalmente nos grupos mais vulneráveis. Por isso, se estiver no intervalo recomendado, procure o local de vacinação mais próximo para ampliar a proteção contra o vírus”, destacou a Secretária municipal de Saúde de Maricá, Solange Oliveira.

Dose de reforço continua para a população acima de 18 anos

Mais de 78 mil pessoas acima de 18 anos já receberam a dose de reforço, indicada a partir dos quatro meses após a aplicação da segunda dose ou dose única. O número corresponde a cerca de 60% da população adulta. A aplicação do reforço continua ocorrendo normalmente para esta faixa-etária, de segunda a sexta-feira, também nos oito polos de vacinação.

Além da dose de reforço em geral e dose extra para o grupo de pessoas imunossuprimidas (pessoas com baixa imunidade), o município segue aplicando a segunda dose, com intervalo reduzido para 21 dias na vacina da Pfizer e oito semanas para a AstraZeneca, e repescagem da primeira dose para todos acima de 12 anos.

Locais de vacinação

Segunda a sexta-feira – das 9h às 16h

USF Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

USF Jardim Atlântico- Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu.

USF Santa Paula- Estrada de Cassorotiba, s/n.

USF São José 2- Estrada da Cachoeira, s/n

USF Chácara de Inoã- Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Polo Mania), Inoã.

USF Ponta Grossa – Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n.

USF Ubatiba – Avenida Niterói, s/n.

USF Marinelândia- Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho.