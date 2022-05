Motorista de aplicativo está desaparecido desde de sexta-feira - Foto: Rede Social

Publicado 02/05/2022 11:24 | Atualizado 02/05/2022 11:43

Maricá - Um motorista de aplicativo, morador do bairro de São José do Imbassaí está desaparecido desde de a manhã da última sexta-feira (29) e sua família está desesperada.

O nome do maricaense é Hélio Moreira e ele tem 35 anos, a família pede ajuda através de qualquer informação na procura do motorista.

A família de Hélio informou que o homem estava trabalhando quando desapareceu por volta das 11:20 da manhã.

De acordo com as informações do app a última localização dele através do Google foi em Maria Paula na Rua Inglaterra.