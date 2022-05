Brasil é campeão do desafio internacional de basquete 3x3 em Maricá - Foto: Divulgação

Brasil é campeão do desafio internacional de basquete 3x3 em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 03/05/2022 16:03 | Atualizado 03/05/2022 16:03

Maricá - O Brasil foi campeão do desafio internacional no Maricá 3×3 de Basquete e venceu a Argentina por 2 a 0 em duas partidas de 10 minutos (parciais de 17 a 14 e 18 a 09) para a alegria dos cerca de 2.500 torcedores que lotaram a arena de Inoã, montada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No intervalo, os times escolares dos dois países fizeram um jogo de exibição com vitória brasileira por 7 a 6. Com o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esportes, o evento gratuito, de proporção nacional, foi promovido pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

O desafio internacional encerrou a programação do evento, iniciado no dia 25/04, que também sediou o Campeonato Brasileiro Escolar, Copa Maricá 3x3 Escolar, a etapa Sudeste do circuito nacional e a Copa Maricá Open e Master. Por dia, o Maricá 3x3 de basquete recebeu cerca de 1,5 mil pessoas, entre atletas de todo país e público.

O secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt disse que será criado o projeto Maricá Cidade Olímpica com a inclusão do basquete 3x3.

“Nossa intenção foi promover a interação da população com essa nova modalidade. Em oito dias, cerca de mil crianças fizeram clínicas do esporte e muitas jogaram com atletas do Brasil e da Argentina, encerrando com esse desafio maravilhoso. Tenho certeza que o basquete 3x3 será mais uma modalidade que o maricaense terá orgulho de praticar”, destacou o secretário.

Brasil ganha desafio

Nessa modalidade jogam três jogadores com um reserva alternando. A equipe brasileira foi formada por Leonardo Branquinho, André Ferros, Fabrício Veríssimo e William Weihermann. Já pela Argentina jogaram Jonathan Ariel, Agustín Diz Rios, Agustín Ezequiel Wolinsky e Lautaro Agustín Urquiza.

Para o capitão do Brasil Jefferson Socas, eventos como o Maricá 3x3 são fundamentais para o público conhecer essa nova modalidade olímpica e elogiou a estrutura do evento.

"Esse evento não perde em nada para os que existem na Europa e Ásia, onde estamos acostumados a jogar no exterior. Hoje é um momento especial para nossa modalidade e eventos como esse ajudam a consolidar o nosso trabalho”, afirmou Jefferson.

Torcida vibra com jogadas de efeito e enterradas

A torcida que lotou a arena vibrou com cada cesta do Brasil, principalmente com as de costas e as enterradas. A moradora de Inoã, Janete Rodrigues Ferreira, veio conhecer a nova modalidade do esporte e aprovou a estrutura montada na cidade. “Achei muito emocionante e interessante. Foi maravilhoso esse evento em Maricá e espero que tenha mais”, disse Janete.

O presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Guy Peixoto Jr, disse que a modalidade tem obtido resultados expressivos internacionalmente e atraído interesse público. “Esse é o maior evento de basquete 3x3 que já fizemos no Brasil e com a primeira competição internacional. Então é um sucesso absoluto para a cidade de Maricá e tenho certeza que ficou um legado e vamos trazer outros eventos como esse”, destacou.

O que é o basquete 3 x 3?

O basquete 3×3 surgiu em 1980 nos Estados Unidos e é disputado com regras diferentes das tradicionais. A quadra tem dimensões reduzidas e equivale à metade da tradicional. Em cada partida, equipes com três jogadores, sendo um na reserva, se enfrentam com o objetivo de marcar o maior número de pontos em dez minutos, utilizando a mesma cesta.