O caso aconteceu o MCMV de Inoã e os menores estavam com drogas e uma metralhadora - Foto: Carlos Alberto

Publicado 03/05/2022 09:57 | Atualizado 03/05/2022 09:58

Maricá - Agentes do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) apreenderam uma dupla de menores de idade que ja estão no mundo do crime; com eles foi encontrado uma metralhadora M12 e 214 pinos de cocaína.

O caso aconteceu no MCMV de Inoã na manhã desta terça-feira (03).

Os policiais estavam realizando uma patrulha de rotina no condomínio quando foram recebidos a balas pelos meliantes, na mesma hora os agentes revidaram e começou o tiroteio.

Os criminosos fugiram porém a Polícia conseguiu capturar dois menores e apreender o material ilícito que estava com eles.

O material ilícito e os menores foram encaminhados a 82 DP no centro de Maricá.