Alça de acesso à rotatória da Mumbuca será fechada nos horários de rush. Via de Itaipuaçu também será interditada para manutenção da Somar - Foto: Marcos Fabrício

Alça de acesso à rotatória da Mumbuca será fechada nos horários de rush. Via de Itaipuaçu também será interditada para manutenção da SomarFoto: Marcos Fabrício

Publicado 03/05/2022 08:41

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), realiza a partir da próxima segunda-feira (09/05) o fechamento da alça de acesso à rotatória da Mumbuca para diminuir a retenção nos horários de rush, dando maior fluidez ao trânsito da cidade. Os horários definidos foram das 11h30 às 13h30 e das 16h30 às 18h30h.

Os motoristas que estiverem vindo pela Rua Abreu Sodré, onde está localizado o Shopping Boulevard, terão o acesso bloqueado na rotatória. O mesmo acontece com os veículos que estiverem na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, principal via de acesso ao Centro.

É importante destacar que, nos horários do rush, o fluxo na rotatória ficará limitado à saída da cidade. Apenas os ônibus vermelhinhos, ambulâncias e viaturas policiais terão acesso liberado.

“Eu repensei muito, mas vi que a gente não tem outra alternativa no momento, a não ser fechar parte da rotatória em alguns horários para dar mais fluidez e trazer um pouco de conforto para as pessoas que precisam usar essa via. Por isso, quem estiver saindo da cidade, se precisar voltar, vai ter que pegar rotas alternativas”, explicou o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcio Carvalho.

Segundo ele, outras medidas vão ser tomadas como a inversão de vias internas, mas haverá sinalização antecipada, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa.



“Nossa cidade vem crescendo muito nos últimos anos e o número de habitantes dobrou, assim como a quantidade de veículos circulando nas ruas. Em conversa com o prefeito, o secretário de governo e técnicos da Sectran chegamos à conclusão de que essa atitude precisava ser tomada. A gente sabe que gera alguns transtornos, mas a gente tem que amenizar o problema e é o que temos buscado fazer”, completou Marcio.

Interdição também em Itaipuaçu

A autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) realiza uma importante intervenção em Itaipuaçu para manutenção de um trecho da Avenida Gilberto Carvalho, na altura da rotatória, com a Avenida Carlos Mariguella. Para que o trabalho seja concluído, o trânsito será totalmente interditado para a passagem de veículos nesta terça-feira (03/05), no sentido Vivendas.

Os condutores que estiverem na RJ 106 podem acessar Itaipuaçu, passando pelo loteamento Vivendas, sem alterações. Quem estiver trafegando no sentido oposto terá a passagem bloqueada. A saída do bairro deverá ser realizada pela Avenida Carlos Mariguella em direção ao Centro de Inoã ou pela Estrada dos Cajueiros.

Funcionários da Sectran estarão no local, auxiliando os motoristas.